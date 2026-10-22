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Čechoslováci drsně ukořistili ruský obrněný vůz. Bolševický stroj bleskově přetvořili v Orlíka

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Českoslovenští legionáři v Rusku postavili legendární pancéřový vlak Orlík. Samohybný obrněný kolos s děly a kulomety ovládl tisíce kilometrů sibiřské trati.
Pancéřový vlak Orlík československých legionářů na zasněžené železniční trati v Rusku.

Pancéřový vlak Orlík československých legionářů na zasněžené železniční trati v Rusku.

Zdroj: Neznámý autor / Wikimedia volné dílo
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 22.10.2026 18:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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