Radar na Skalkách u Protivanova vyhazuje lidem Wi-Fi z kanálu. Vysílá na 5 645 MHz, uprostřed pásma domácích routerů

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Radar na Skalkách u Protivanova vyhazuje lidem Wi-Fi z kanálu. Vysílá na 5 645 MHz, uprostřed pásma domácích routerůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Lidé v podhůří Drahanské vrchoviny mají pro vypadávající internet i slabý mobilní signál jedno vysvětlení: bílou kouli nad lesem. U domácí Wi-Fi je to vysvětlení správné. U telefonů vede stopa přes armádní pravidla pro stavbu vysílačů.
Radar na Skalkách u Protivanova vyhazuje lidem Wi-Fi z kanálu. Vysílá na 5 645 MHz, uprostřed pásma domácích routerůZdroj: Foto: OAR/ERL/National Severe Storms Laboratory (NSSL). - licence Public domain
Doba čtení 5 min
Článek byl publikován 24.10.2026 19:20
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