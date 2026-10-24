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Lawrence z Arábie vyrůstal pod vypůjčeným příjmením. Jako student ušel pěšky přes 1 600 km za křižáckými hrady

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Drobný oxfordský student, který putoval po Blízkém východě za středověkými hradbami, se během sedmi let proměnil v muže v bílém rouchu, jenž po boku arabského emíra vyhazoval do vzduchu osmanské vlaky. Jeho dětství, archeologie i válka v poušti tvoří jeden souvislý příběh o člověku, který si opakovaně vybíral nové jméno. A jeho poslední jízda na motocyklu dodnes chrání životy.
Lawrence z Arábie vyrůstal pod vypůjčeným příjmením. Jako student ušel pěšky přes 1 600 km za křižáckými hrady

Lawrence z Arábie vyrůstal pod vypůjčeným příjmením. Jako student ušel pěšky přes 1 600 km za křižáckými hrady

Zdroj: Foto: Vyacheslav Argenberg - licence CC BY 4.0
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 24.10.2026 19:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Věda

Objevy, výzkumy a překvapivé poznatky ze světa vědy. Vesmír, příroda, technologie, lidské tělo i historie poznání podané srozumitelně a v souvislostech.

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