Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Tank, který musel před každým zařazením zastavit. Novozélandský obrněnec z traktoru byl k smíchu i armádě

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Když po pádu Francie v roce 1940 hrozila Novému Zélandu japonská invaze a britské tanky nebyly k dispozici, vsadila vláda na zoufalou improvizaci. Na těžké civilní traktory Caterpillar D8 namontovala pancíř z vlnitého manganového plechu a šest lehkých kulometů Bren. Takzvaný tank Bob Semple však kvůli extrémní hmotnosti, nestabilitě a nemožnosti řadit za jízdy armáda odmítla a po dodávce skutečných tanků Valentine z něj mechanici udělali zase obyčejné stavební stroje.
Těžký civilní pásový traktor Caterpillar D8 stojící na trávě s viditelným podvozkem a mohutnými pásy.

Těžký civilní pásový traktor Caterpillar D8 stojící na trávě s viditelným podvozkem a mohutnými pásy.

Zdroj: Schickdavid3 / Wikimedia / CC BY-SA 4.0
Doba čtení 8 min

Článek byl publikován 12.10.2026 18:58

Reklama
Další články z Zbrojopis
Šest hlavní na jednom obrněnci: Ontos armáda odmítla, mariňáci ho vzali do války
Šest hlavní na jednom obrněnci: Ontos armáda odmítla, mariňáci ho vzali do války
Masakr pomalých Messerschmittů netrval ani dvacet minut. Spojenecké zápalné kulky proměnily plátěné kolosy v hořící rakve
Masakr pomalých Messerschmittů netrval ani dvacet minut. Spojenecké zápalné kulky proměnily plátěné kolosy v hořící rakve

Messerschmitt Me 323 Gigant byl největším pozemním transportním letounem druhé světové války, který dokázal...

Letadlo na jedno použití: Němci postavili stíhačku ze dřeva, která se po útoku rozpadla
Letadlo na jedno použití: Němci postavili stíhačku ze dřeva, která se po útoku rozpadla

Na sklonku druhé světové války vyvinulo nacistické Německo experimentální raketový přepadový letoun Bachem...

Miliardový paradox studené války: V pumovnici pracoval reaktor, letoun ale spaloval petrolej
Miliardový paradox studené války: V pumovnici pracoval reaktor, letoun ale spaloval petrolej

V polovině padesátých let minulého století vyslalo americké letectvo do vzduchu obří bombardér Convair...

Západní velmoci začaly kvůli přehlídce v Berlíně překopávat výzbroj. Obávané monstrum se přitom posádce rozpadalo pod nohama
Západní velmoci začaly kvůli přehlídce v Berlíně překopávat výzbroj. Obávané monstrum se přitom posádce rozpadalo pod nohama

Sovětský těžký tank IS3 představoval na konci druhé světové války naprostý vrchol pancéřové ochrany. Jeho...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

Všechny články tohoto autora →
Zbrojopis
Další články z kategorie Technologie
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieTechnologie
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.