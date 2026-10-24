Windows 11 ve verzi 24H2 už v edicích Home a Pro záplaty nedostane. I Windows 10 s ESU je bude mít téměř o rok déle

Verze 24H2 vyšla 1. října 2024. Microsoft dává každému ročnímu vydání Windows 11 v edicích Home a Pro čtyřiadvacet měsíců servisu a pro tuto verzi skončil 13. října 2026. Počítač se po tomto datu nevypne ani nezamkne. Aplikace se dál spouštějí a internet funguje, takže uživatel, který nesleduje životní cyklus Windows, nemá na první pohled podle čeho poznat, že jeho systém přestal dostávat opravy. Kdo se o aktualizace nestará, zůstane bez nich zhruba dva roky po vydání každé verze.
Vestavěný antivirus chybějící záplaty jádra a ovladačů nenahradí
Nejvíc chybí měsíční bezpečnostní záplaty. Nově objevené zranitelnosti už Microsoft v této verzi opravovat nebude a uživatel nemůže počítat s tím, že nějakou chybu odhalenou po 13. říjnu dodatečně zalepí. Současně přestaly vycházet preview aktualizace s opravami a vylepšeními, běžné servisní opravy známých problémů a aktualizace časových pásem v rámci servisního cyklu. Standardní technickou podporu Microsoft pro Windows 11 24H2 Home a Pro také ukončil.
Chyby, které Microsoft průběžně záplatuje, nejsou kosmetické. Mohou útočníkovi umožnit vzdálené spuštění kódu, získání vyšších oprávnění, únik citlivých dat nebo obejití bezpečnostních mechanismů. Objevují se ve zpracování dokumentů, v síťové komunikaci, v ověřování uživatelů i ve vzdáleném přístupu. Podporované verze Windows 11 na ně záplaty dál dostávají. Čím déle počítač zůstane na verzi 24H2 Home nebo Pro, tím většímu riziku je vystavený.
Antivirus integrovaný ve Windows tuto mezeru nezaplní. Bezpečnostní aktualizace systému opravují chyby v jádře, v ovladačích a v síťových součástech, které antivirus nemusí umět účinně pokrýt.
Dva řádky v Informacích o systému prozradí, jestli jste na řadě
Otevřete Start a přejděte do Nastavení > Systém > Informace o systému. V anglické verzi jde o Settings > System > About. V části „Specifikace Windows“ najdete položky Edice a Verze. Pokud je u edice uvedeno Home nebo Pro a u verze 24H2, konec podpory se vztahuje i na váš počítač.
Edice Enterprise a Education mají servisní okno 36 měsíců, takže v nich verze 24H2 zůstává podporovaná do 12. října 2027. Bývají to firemní a školní počítače. Firma s centrální správou tak má zhruba rok rezervy navíc, kterou domácnost nemá. Doma a v menších firmách bez centrální správy se nejčastěji používají edice Home a Pro.
Jak se dostat na verzi 26H2 bez ruční přeinstalace
Microsoft verzi 26H2 zavádí postupně a na způsobilých zařízeních s Windows 11 24H2 nebo 25H2 ji nabízí přes Windows Update. Tyto verze sdílejí společný servisní základ, takže instalace může být jednodušší než přechod mezi některými staršími vydáními. Jak dlouho potrvá a jestli bude potřeba restart, se liší podle zařízení.
Nejdřív otevřete Nastavení > Windows Update a zapněte přepínač „Získat nejnovější aktualizace, jakmile budou k dispozici“. Potom klikněte na Vyhledat aktualizace. Když se objeví nabídka Windows 11 verze 26H2, zvolte Stáhnout a nainstalovat. Po dokončení se vraťte do Nastavení > Systém > Informace o systému a zkontrolujte, že u položky Verze stojí 26H2.
Pokud se 26H2 v nabídce zatím neukáže, nemusí jít o problém s hardwarem. Microsoft aktualizaci rozesílá postupně a u některých zařízení ji může dočasně blokovat kvůli známým problémům s kompatibilitou. V takovém případě poslouží jako mezikrok verze 25H2. Jestli počítač splňuje požadavky Windows 11, ověří nástroj PC Health Check.
S verzí 25H2 získáte necelý rok, s 26H2 skoro dva
Podpora verze 25H2 v edicích Home a Pro končí 12. října 2027, tedy necelý rok po konci verze 24H2. Verze 26H2 má v týchž edicích podporu do 10. října 2028, což od konce 24H2 dává téměř dva roky. Kdo má 26H2 ve Windows Update k dispozici, nemá důvod se zastavovat na 25H2. Mezikrok dává smysl jen tam, kde je novější verze zatím blokovaná. U edic Enterprise a Education se pro 26H2 počítá s podporou po dobu 36 měsíců.
Srovnání s Windows 10 je pro majitele neaktualizovaných počítačů nepříjemné. Podpora Windows 10 skončila 14. října 2025, ale domácí uživatelé se mohou zapojit do programu rozšířených bezpečnostních aktualizací (ESU). Ten jim do 12. října 2027 dodává kritické a důležité bezpečnostní záplaty. Starší systém zapojený do ESU tak dostává záplaty téměř o rok déle než Windows 11 24H2 Home nebo Pro, které nikdo neaktualizoval.
Do programu ESU se dá vstoupit zdarma, pokud počítač synchronizuje nastavení. Další možností je výměna za 1 000 bodů Microsoft Rewards nebo jednorázová platba 30 dolarů, případně odpovídající částka v místní měně včetně daní. Které z těchto cest jsou dostupné, závisí na podmínkách programu a na způsobilosti zařízení.
Kdo přejde na 26H2, by si měl poznamenat 10. října 2028. Tehdy podpora této verze v edicích Home a Pro skončí a bude potřeba další aktualizace.