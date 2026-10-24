Na další hru po GTA VI se nemá čekat osm let. Rockstar na to nasadí 4 711 lidí a engine, který nebude stavět znovu

Osm let, o kterých Rockstar mluví, měří studio od Red Dead Redemption 2, které vyšlo 26. října 2018. Od GTA V ze 17. září 2013 by to bylo přes třináct let. Pokud GTA VI dorazí podle plánu 19. listopadu 2026, oddělí obě poslední velké hry studia osm let a necelý měsíc. Tuhle mezeru chce Rockstar u dalších projektů zkrátit, jak 14. října 2026 v rozsáhlé reportáži vysvětlili jeho klíčoví lidé.
Recept na rychlejší vývoj už Rockstar jednou použil, v roce 2001
Technický ředitel Phil Hooker shrnul plán větou, že studio bude příště stavět „do šířky, ne do výšky“. Každý nový projekt tedy nemá začínat od nuly. Rockstar chce vzít engine vytvořený pro GTA VI a dál ho rozšiřovat. Umělecký ředitel Aaron Garbut doplnil, že se během vývoje šestého dílu zásadně proměnila řada technologií, od vykreslovacího systému po nástroje na tvorbu nehratelných postav (NPC). Tyhle systémy mají sloužit jako základ dalších her.
Stejně studio pracovalo na začátku tisíciletí. GTA III vyšlo 22. října 2001 a Vice City o rok a týden později, 29. října 2002. San Andreas pak dorazilo 26. října 2004. Všechny tři hry stály na společném enginu a nástrojích, každá ovšem nabídla jiný svět, příběh i rozsah. Tehdejší tisková zpráva vydavatele Take-Two výslovně chválila „extrémně efektivní produkční metodologii“.
Ze všeho, čím Rockstar svůj plán zdůvodňuje, má tenhle argument nejpevnější oporu, protože tři hry za tři roky studio prokazatelně vydalo.
Proti CD Projektu má Rockstar skoro šestkrát víc zaměstnanců
Druhým pilířem plánu je velikost týmu. Když vycházelo Red Dead Redemption 2, pracovalo v Rockstaru podle uvedených údajů 2 441 lidí. Dnes jich má být 4 711, tedy téměř dvojnásobek. Přímo na vývoji a testování z toho dělá 4 020 lidí. Zbylých 691 se stará o vydávání her a související činnosti.
Srovnání s jinými známými studii ukazuje, jak velký je to kolos. Skupina CD Projekt, autor Zaklínače a Cyberpunku 2077, měla na konci roku 2025 celkem 807 zaměstnanců, takže Rockstar je skoro šestkrát větší. Finské Remedy, které stojí za hrami Control a Alan Wake, zaměstnávalo 387 lidí. Ubisoft má sice 16 590 zaměstnanců, rozkládá je ale mezi desítky značek a projektů, kdežto Rockstar soustředí velkou část kapacit na několik málo velkých her.
Tým je rozprostřený do dvanácti poboček od Edinburghu přes New York po Bengalúru, takže práce může běžet v různých časových pásmech. Samotný počet lidí rychlejší vývoj nezaručí. S hotovým enginem a zavedenými postupy ale studio může rozdělit práci mezi specializované skupiny, které souběžně tvoří herní svět, příběh, postavy nebo online funkce a nemusí čekat jedna na druhou.
Odhad 37 miliard korun Rockstar odmítl. Skutečnou částku neřekl
Provozní šéfka Jennifer Kolbe v téže reportáži smetla ze stolu virální odhad, podle kterého vývoj GTA VI stál v přepočtu přes 37 miliard korun. Kolik hra doopravdy stála, ovšem nezveřejnila. Do zákulisí tedy studio pustilo čtenáře jen z části.
Podobně je to se slibem kratšího čekání. Reportáž popisuje strategii, tedy engine, velký tým a zavedené pracovní postupy, které by mohly vývoj dalších projektů zkrátit. Žádný harmonogram ani termín v ní nezazněl, a tak se tvrzení o rychlejším vývoji nedá ověřit dřív, než vyjde příští velká hra studia. Vývoj GTA 7 Rockstar dosud oficiálně nepotvrdil.
Kolik zaplatíte v českém storu a na čem hru v den vydání spustíte
GTA VI vyjde pro PlayStation 5 a Xbox Series X|S. Majitelé PlayStationu 4 a Xboxu One si hru nezahrají a PC verze zatím nemá potvrzené datum. Historie studia napovídá, že počítačoví hráči si počkají: GTA V se na PC dostalo v dubnu 2015, zhruba rok a půl po konzolové premiéře, a Red Dead Redemption 2 zhruba rok po vydání na konzolích. Kdo chce hrát hned od prvního dne, potřebuje jednu z podporovaných konzolí.
Oficiální PlayStation Store prodává Standard Edition za 2 009 Kč a Ultimate Edition za 2 499 Kč. Český Xbox Store má stejné ceny a nabízí také dodatečný upgrade na dražší edici za 490 Kč, což přesně odpovídá rozdílu mezi oběma verzemi. U krabicové verze se obsah balení může lišit podle prodejce, takže se vyplatí ověřit konkrétní nabídku.
Předběžné stažení hry, takzvaný preload, se zmiňuje k 12. listopadu. Za jisté ho lze brát až ve chvíli, kdy vydavatel zveřejní oficiální pokyny. Samotná hra vychází 19. listopadu 2026.