Poznejte volajícího, aniž byste sáhli po mobilu. iPhone umí každému kontaktu přiřadit vlastní vyťukaný rytmus

Návody na internetu často házejí do jednoho pytle tři různé věci. Globální vibrace platí stejně pro všechny hovory nebo zprávy daného typu a mění se v systémovém nastavení zvuku. Individuální vyzvánění dává konkrétnímu kontaktu vlastní melodii. K tomu, abyste u telefonu ležícího displejem dolů podle rytmu poznali, jestli volá šéf, partner, nebo neznámé číslo, potřebujete třetí funkci: individuální vibraci přiřazenou ke kontaktu. Ze všech tří je podporovaná nejméně jednotně.
Pět kroků v kontaktech, na jejichž konci vyťukáte vlastní rytmus
Na iPhonu se celé nastavení odehraje v aplikaci Kontakty. Nejdřív otevřete osobu, kterou chcete odlišit, a vpravo nahoře klepnete na Upravit. Potom zvolíte Vyzvánění, případně Tón zprávy. V horní části další obrazovky najdete položku Haptika. V ní vyberete některý z přednastavených vzorů, nebo zvolíte Vytvořit novou vibraci a rytmus vyťukáte prstem přímo na displej.
Stejně se dají odlišit i zprávy. V aplikaci Zprávy otevřete konverzaci, klepnete na jméno kontaktu a podle dostupné nabídky upravíte tón i haptickou odezvu. Podle stránek Apple Support tak rozlišíte od konkrétního člověka hovory i příchozí iMessage nebo SMS.
Všechno ale stojí na systémovém nastavení. V Nastavení v sekci Zvuky a haptika musí být haptická odezva zapnutá. Zvlášť zkontrolujte přepínač Přehrávat haptiku v tichém režimu. Když je vypnutý, telefon v tichém režimu nemusí vibrovat tak, jak čekáte.
Který Android vibrace pro jednotlivé kontakty opravdu zvládne
Android tu nelze brát jako jeden systém. Každý výrobce si nastavení uspořádává po svém a nabídka se někdy liší i mezi modely téže značky. Pixel, Samsung i Xiaomi umějí přiřadit kontaktu vlastní vyzvánění. S vibračními vzory je to u každého jinak.
Na Pixelu otevřete v Kontaktech vybranou osobu, klepnete na tři tečky a zvolíte Nastavit vyzvánění. Vibrační vzor se podle nápovědy Google Pixel Help nastavuje v systémovém nastavení zvuku a vibrací. Oficiální dokumentace nepotvrzuje, že by šel přiřadit každému kontaktu zvlášť, takže se na tuhle funkci u Pixelu spoléhat nedá. Samsung Galaxy nabízí změnu vyzvánění i vibrací přímo u kontaktu v aplikaci Kontakty, přesná cesta se ale liší podle modelu a verze systému. U kontaktů uložených jen na SIM kartě nemusí být dostupné všechny volby.
U návodů pro Samsung sledujte datum. Firma oznámila, že aplikaci Samsung Messages na zařízeních s Androidem 12 a novějším ukončí 6. července 2026, a starší postupy, které s ní pracují, proto nemusejí odpovídat současné nabídce. Na telefonech Xiaomi a Redmi se kontakt otevírá z aplikace Telefon a v jeho možnostech najdete nastavení vyzvánění. Nastavujete tím hlavně vlastní melodii a samostatný vibrační vzor se k ní automaticky nepřidává.
Kolik vibračních vzorů rozlišíte a kdy je telefon sám vrátí zpět
Vibračních vzorů, které spolehlivě rozeznáte, je málo. Dva nebo tři důležité kontakty odlišíte snadno, patnáct různých rytmů už si zapamatovat může být problém. Funkce tak dává smysl hlavně u nejbližší rodiny a kolegů, jejichž hovory nechcete přehlédnout. Přidělovat vzor celému adresáři je zbytečná práce.
Druhé riziko přinášejí aktualizace. Xiaomi upozorňuje, že aktualizace systému může oblíbenému kontaktu obnovit výchozí vyzvánění. Na iPhonu vrací volba Resetovat veškerá nastavení některá nastavení zvuků a haptiky na výchozí hodnoty. Po větší aktualizaci nebo resetu proto otevřete upravené kontakty a zkontrolujte, jestli u nich vibrační vzor zůstal.