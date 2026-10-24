Útočníci už zneužívají zranitelnost ve Windows 11, záplata je venku. V říjnu jich Microsoft opravil přes 1 400

Microsoft obě aktualizace vydal v úterý 13. října 2026. Verze 24H2, 25H2 a 26H2 dostávají balíček KB5127648, starší větev 23H2 má vlastní KB5126653. Kdo má zapnuté automatické aktualizace, nemusí nic dělat, protože Windows obě záplaty stáhne a nainstaluje sám. Pozastavením aktualizací lze instalaci odsunout, ovšem jen dočasně. Trvale vynechat bezpečnostní záplatu rozumné není.
Kterou chybu útočníci zneužívali ještě před vydáním opravy
Bezpečnostní firma Tenable napočítala v celé říjnové vlně Microsoftu 1 407 zranitelností s označením CVE, tedy přes 1 400. Kritických je mezi nimi 69. Analytici řadí tento Patch Tuesday k mimořádně rozsáhlým a stejně objemný byl už ten předchozí. Opravy se týkají chyb, přes které se dá na dálku spustit kód, získat vyšší oprávnění, vyřadit službu z provozu, vynést data nebo obejít bezpečnostní omezení.
Nejnaléhavější je zranitelnost CVE-2026-96951 ve Windows Shell. Podle dostupných informací ji útočníci zneužívali ještě dřív, než Microsoft vydal opravu. Hrozbu, která už v praxi funguje, nemá smysl nechávat otevřenou o den déle, než je nutné.
Kdo aktualizaci zatím nemá, najde ji přes nabídku Start v Nastavení, v sekci Windows Update pod tlačítkem Vyhledat aktualizace. Po instalaci může systém chtít restart. U novějších větví vede Microsoft říjen 2026 jako měsíc typu „Baseline (Restart)“, tedy jako období, kdy aktualizace restart vyžadují.
Černou obrazovku po přihlášení opravuje jen balíček pro novější verze
Oprava Průzkumníka souborů míří na verze 24H2, 25H2 a 26H2. Balíček KB5127648 řeší potíže na počítačích s více uživatelskými účty. Proces Explorer.exe se na nich po přihlášení nemusel správně spustit nebo opakovaně padal a uživatel pak místo běžného prostředí Windows viděl černou obrazovku.
Do říjnové aktualizace se dostaly i změny ze zářijové preview aktualizace KB5124010. Upravuje se chování náhledu u souborů stažených z webu. Domovská stránka Průzkumníka si nově pamatuje, které sekce měl uživatel rozbalené a které sbalené. Náhledy souborů z cloudu se v panelu podrobností mají zobrazovat spolehlivěji. Opravená je také chyba, kvůli které se při úpravě adresy vymazal celý obsah adresního řádku.
Majitelé větve 23H2 nic z toho nedostanou. Jejich balíček KB5126653 obsahuje bezpečnostní opravy a menší sadu úprav, mimo jiné pro File History, souborový systém ReFS a Storage Spaces.
Jednu funkci pro přechod na nový počítač Microsoft zrušil
Novější verze dostávají také změny, kterých si uživatel všimne na první pohled. Systém podporuje standard Emoji 17.0 a některé stávající emoji prošly úpravou. U touchpadu přibylo gesto pro posouvání jedním prstem a automatické posouvání. Bluetooth dostal několik oprav stability a klávesu Copilot si teď lze přemapovat na jinou funkci.
Migrace z počítače na počítač (PC-to-PC Migration) naopak končí. Microsoft místo ní doporučuje Windows Backup, který zálohuje soubory, motivy, nastavení, údaje o sítích Wi-Fi a část aplikací. Data se obnoví při nastavování nového počítače, jakmile se uživatel přihlásí ke stejnému účtu Microsoft.
Nové funkce Microsoft nasazuje postupně a jejich dostupnost se liší podle zařízení a trhu. Po instalaci aktualizace se proto nemusí objevit všem hned.
Poslední záplata pro 24H2 a dvě známé chyby, se kterými přichází
Balíček KB5127648 má několik známých problémů. Uživatelé bez administrátorských práv mohou mít potíže se Vzdálenou plochou, které se projevují chybou 0xC000000D. Některá zvuková zařízení USB Audio Class 1.0 mohou dál trpět výpadky zvuku nebo hlásit chybový kód 10. Microsoft u nich píše, že potíže trvají nadále, takže tento starší problém ani říjnová aktualizace neodstranila. Pro balíček KB5126653 pro verzi 23H2 Microsoft v době zveřejnění seznamu žádné známé problémy neuváděl.
Windows 11 ve verzi 24H2 v edicích Home a Pro má s říjnovou aktualizací dostat svou poslední záplatu, protože podpora těchto edic končí. Zranitelnosti, které se v nich objeví později, už Microsoft opravovat nebude. Organizace, které používají verzi 23H2 v edicích Enterprise a Education, by měly naplánovat přechod na novější vydání systému. Jejich podpora končí 10. listopadu 2026.