Přestaňte klikat myší, YouTube poslouchá klávesnici. Písmeno J vrátí video o 10 sekund, šipka jen o polovinu

Pozastavit video, vrátit se kousek zpátky nebo zapnout titulky obvykle znamená najet kurzorem na správné tlačítko a kliknout. Stejnou akci přitom často obstará jediná klávesa a ruce můžete nechat na klávesnici. Úplný přehled vyvolá kombinace Shift+?, případně ho najdete pod profilovým obrázkem v položce „Klávesové zkratky“. Část zkratek prozradí i nápověda, která se objeví po najetí kurzorem na ovládací prvek přehrávače.
Tři písmena zvládnou pauzu i skok o deset sekund oběma směry
Klávesa K video spustí nebo pozastaví. Mezerník umí totéž, K ale funguje i tehdy, když ovládací prvky přehrávače zrovna nemají fokus, takže je to spolehlivější volba. Písmena J a L posouvají přehrávání o 10 sekund zpět a vpřed, šipky vlevo a vpravo o 5 sekund. Oba kroky mají své využití: šipkou dohledáte přeslechnutou větu, písmenem přeskočíte delší úsek. U hodinového podcastu, ve kterém se často vracíte k tomu, co zaznělo, se ta úspora nasčítá rychle.
M ztlumí zvuk a dalším stiskem ho vrátí, šipky nahoru a dolů po malých krocích přidávají a ubírají hlasitost. F přepne video na celou obrazovku, zpátky se dostanete klávesou Esc. C zapne nebo vypne titulky, pokud je video má.
Číslice slouží jako rychlý posun po délce videa. Nula vrátí přehrávání na začátek, devítka skočí přibližně na 90 % stopáže a čísla mezi nimi postupují po desetinách. Pětka tak pošle přehrávání zhruba do poloviny videa a nemusíte přitom myší trefovat místo na časové ose.
Jak zkrátit hodinovou přednášku na 40 minut bez přeskakování
Rychlost přehrávání mění znaky < a >, tedy Shift s čárkou a Shift s tečkou. Rychlost se mění po krocích a jejich velikost závisí na tom, jaká nastavení přehrávač nabízí. Při rychlosti 1,5× zabere hodinová přednáška zhruba 40 minut. Ušetříte tak třetinu času a žádnou pasáž nemusíte přeskočit, což u tutoriálů a přednášek dává z pokročilých zkratek největší smysl.
Čárka a tečka bez Shiftu posunou pozastavené video o jeden snímek zpět nebo vpřed. Hodí se to při rozboru sportovního záběru nebo při hledání konkrétního detailu v obraze.
Zbytek pokročilých zkratek slouží k navigaci. Ctrl se šipkou vpravo nebo vlevo přepíná mezi kapitolami, pokud je video do nich rozdělené, na Macu se místo Ctrl používá klávesa ⌥. Shift+N a Shift+P přejdou na další nebo předchozí video v playlistu. Klávesa I otevře minipřehrávač, lomítko přesune kurzor do vyhledávacího pole a klávesy Home a End skočí na začátek nebo konec videa.
Kde klávesnice nepomůže: mobilní aplikace i psaní do vyhledávání
Všechny popsané zkratky platí především pro YouTube v internetovém prohlížeči na počítači. Mobilní aplikace pro Android a iPhone se ovládá hlavně dotyky a gesty. Některé funkce tam fungují například poklepáním na obrazovku, které posune přehrávání, klávesové zkratky z počítačové verze ale v aplikaci automaticky čekat nelze.
Na počítači je nejjistější kliknout nejdřív přímo do přehrávače. Některé zkratky fungují i bez toho, pokud je přehrávač aktivní, chování se ale liší podle konkrétní zkratky, prohlížeče a podle toho, jestli zrovna píšete třeba do vyhledávacího pole. Na celé obrazovce zkratky fungují normálně. Hardwarové multimediální klávesy pro přehrávání, pauzu nebo přeskakování skladeb mohou s YouTube spolupracovat také, záleží ale na klávesnici, operačním systému, prohlížeči a stavu přehrávače.
Na české klávesnici jsou písmena i číslice po ruce. Znaky < a > se zadávají hůř kvůli rozložení kláves, nic se kvůli tomu ale na YouTube nastavovat nemusí. Nepohodlí tak připadá zrovna na změnu rychlosti, tedy na zkratku, která z celé sady ušetří nejvíc času.
Kde YouTube schovává kompletní seznam a co umí konkurence
Netflix nabízí základní klávesové ovládání přehrávání, hlasitosti, celé obrazovky a posunu ve videu. Změna rychlosti nebo přeskočení úvodu ale závisí na konkrétním prostředí a dostupných ovládacích prvcích, takže všichni uživatelé Netflixu stejnou sadu zkratek nemají. Vimeo má vlastní klávesové zkratky a v některých prostředích i nástroje pro práci s videem.
Přímé srovnání proto o počtu zkratek moc neříká, protože u obou konkurentů se dostupné funkce liší podle prostředí. YouTube pokrývá v jedné sadě ovládání přehrávání, navigaci ve videu, titulky i rychlost, tedy všechno, co se při běžném sledování hodí.
Oficiální seznam všech zkratek je v české nápovědě YouTube. Přímo v přehrávači ho vyvolá kombinace Shift+?.