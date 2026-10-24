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Dvě sekundy na dásni psa prozradí, jestli volat veterináře. Varovná je i barva, která se vrátí až příliš rychle

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Veterináři na urgentních příjmech kontrolují čas kapilárního plnění mezi prvními údaji. Zjednodušenou verzi téhož testu zvládne majitel doma bez jakýchkoli pomůcek. Výsledek mu napoví, jestli stačí psa sledovat, nebo je čas vyrazit na kliniku.
Dvě sekundy na dásni psa prozradí, jestli volat veterináře. Varovná je i barva, která se vrátí až příliš rychle

Dvě sekundy na dásni psa prozradí, jestli volat veterináře. Varovná je i barva, která se vrátí až příliš rychle

Zdroj: Foto: Twawri - licence CC0
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 24.10.2026 19:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Věda

Objevy, výzkumy a překvapivé poznatky ze světa vědy. Vesmír, příroda, technologie, lidské tělo i historie poznání podané srozumitelně a v souvislostech.

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