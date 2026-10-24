Dvě sekundy na dásni psa prozradí, jestli volat veterináře. Varovná je i barva, která se vrátí až příliš rychle

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Dvě sekundy na dásni psa prozradí, jestli volat veterináře. Varovná je i barva, která se vrátí až příliš rychlePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Veterináři na urgentních příjmech kontrolují čas kapilárního plnění mezi prvními údaji. Zjednodušenou verzi téhož testu zvládne majitel doma bez jakýchkoli pomůcek. Výsledek mu napoví, jestli stačí psa sledovat, nebo je čas vyrazit na kliniku.
Dvě sekundy na dásni psa prozradí, jestli volat veterináře. Varovná je i barva, která se vrátí až příliš rychleZdroj: Foto: Twawri - licence CC0
Doba čtení 5 min
Článek byl publikován 24.10.2026 19:21
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