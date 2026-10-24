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Pod Troskami leží mořské dno. Český ráj vypráví skoro 100 milionů let geologie a je jediným geoparkem UNESCO v Česku

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Skalní města a zřícenina Trosek lákají do Českého ráje turisty už po generace. UNESCO krajinu ocenilo za to, jak čitelně se v ní dá projít celá geologická historie od moře přes sopky až po mráz. Titul se navíc musí každé čtyři roky obhajovat.
Pod Troskami leží mořské dno. Český ráj vypráví skoro 100 milionů let geologie a je jediným geoparkem UNESCO v Česku

Pod Troskami leží mořské dno. Český ráj vypráví skoro 100 milionů let geologie a je jediným geoparkem UNESCO v Česku

Zdroj: Foto: Justraveling.com - licence CC BY-SA 4.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 24.10.2026 19:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Věda

Objevy, výzkumy a překvapivé poznatky ze světa vědy. Vesmír, příroda, technologie, lidské tělo i historie poznání podané srozumitelně a v souvislostech.

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