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Ty zlé ať si vezme čert. Marek Eben politicky zahájil StarDance

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Třetí díl letošní 14. řady StarDance se odehrál den po událostech spojených se schvalováním koncesionářských poplatků ve Sněmovně. Mnozí proto očekávali reakci účastníků nebo moderátorů. Marek Eben nezklamal.
Moderátoři StarDance Marek Eben a Tereza Kostková. Foto: Nextfoto

Moderátoři StarDance Marek Eben a Tereza Kostková. Foto: Nextfoto

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 24.10.2026 19:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ČR Zprávy

ČRzprávy.cz jsou nezávislý lifestylový magazín s důrazem na dění ve společnosti. Přináší novinky ze života celebrit, zajímavosti z kultury a novinky z televize. Najdete u nás ale také nejdůležitější informace z dopravy, dopravních nehod a informace od hasičů a Policie ČR.

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