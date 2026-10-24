Tetování mate senzory Galaxy Watch. Majiteli pomohla náplast na akné z lékárny, tep se lišil obvykle do dvou úderů

Uživatel Redditu s přezdívkou u/moyersteven má tetování na obou zápěstích. Hodinky Galaxy Watch Ultra2 mu proto nespolehlivě měřily tep i krevní tlak. S náplastí na senzorech je postavil vedle externího přístroje. Ten ukázal 75 úderů za minutu a tlak 128/72 mmHg, hodinky ve stejné chvíli 76 úderů a 129/70 mmHg. Shoda je to téměř dokonalá. Jde ale o jediný záběr z týdenního zkoušení, a jako důkaz přesnosti proto nestačí.
Čtyři výrobci hodinek přiznávají, že jim inkoust kazí měření
Chytré hodinky zjišťují tep opticky. Senzor posílá do kůže světlo, obvykle zelené, a sleduje, jak se mění při průchodu tkání nebo při odrazu od ní. S každým úderem srdce se mění množství krve v drobných cévách a z těchto výkyvů hodinky tep odhadují. Tetovací inkoust světlo pohlcuje nebo rozptyluje. Senzor pak změny nedokáže správně vyhodnotit a výsledkem jsou nepřesné hodnoty, výpadky nebo úplně chybějící záznam.
Potíž se netýká jen Samsungu. Apple upozorňuje, že inkoust i vzor tetování ovlivňují světlo senzorů a mohou narušit rozpoznání, že jsou hodinky na zápěstí. Podobné varování má v dokumentaci COROS. Withings počítá tetování mezi faktory, které zhoršují měření okysličení krve (SpO2). Samsung v oficiálních materiálech k měření krevního tlaku uvádí omezení kvůli tetování na zápěstí a u EKG varuje, že tmavé tetování může záznam narušit nebo úplně znemožnit.
Výrobci jako řešení doporučují posunout hodinky na místo, kde kůže potetovaná není. Kdo má inkoustem pokrytou větší část zápěstí, takové místo často nenajde.
Na hustě černé zápěstí potřeboval dvě vrstvy náplasti
Moyersteven použil průhlednou hydrokoloidní náplast bez léčivých látek, jakou lékárny prodávají proti akné. Takové náplasti jsou tenké a průhledné. Běžně slouží k ochraně pupínku a vsakují z něj tekutinu. Autor ji nalepil na zadní stranu hodinek přímo přes optické senzory, kůže zůstala bez ničeho.
Na levém zápěstí má světle červené a černé linky a tam stačila jedna náplast. Pravé zápěstí pokrývá téměř souvislá černá plocha a na něm použil dvě vrstvy.
Proč by to mělo fungovat, autor jen odhaduje. Podle něj náplast slouží jako optická mezivrstva mezi senzorem a kůží, která upraví průchod a rozptyl světla. Nikdo tuto představu zatím neměřil. Zkušenost ze dvou zápěstí jednoho člověka proto nelze přenášet na každé tetování.
Nejlevnější náplast z lékárny vyjde zhruba na tři koruny
Podobné výrobky se v českých lékárnách prodávají za 137 až 289 Kč za balení. Nejméně stojí Mizon Good Bye Blemish v Dr. Max, kde balení se 44 kusy vyjde na 137 Kč, takže jedna náplast stojí zhruba tři koruny. Hero Mighty Patch INVISIBLE+ ze stejné lékárny má v balení 24 kusů za 249 Kč, tedy asi 10 Kč za kus.
AnsCare v síti BENU nabízí 36 kusů za 289 Kč. Jde o nejdražší balení, ale kus vychází jen asi na 8 Kč. Nejvyšší cenu za jednu náplast má 3M Nexcare v Dr. Max, kde 15 kusů stojí 194 Kč a jeden kus tedy zhruba 13 Kč.
Pro pokus se hodí jen průhledná náplast bez léčivých přísad. Ani ta nemusí zabrat, protože se výrobky liší materiálem, tloušťkou i optickými vlastnostmi.
Pět úderů vedle a hodinky, které s náplastí nešly nabít
Za celý týden se podle autora tep obvykle lišil do dvou úderů za minutu, nejhorší odchylka však dosáhla pěti. Jde o zkušenost jediného uživatele bez kontrolovaného experimentu, bez většího vzorku lidí a bez vyjádření Samsungu. Nejslabší je pokus u krevního tlaku a EKG. Pro tlak existuje jediné zveřejněné srovnání a u obou funkcí může chybná hodnota vést ke špatnému posouzení zdravotního stavu.
Jinému uživateli v diskusi náplast na senzorech zablokovala bezdrátové nabíjení a před každým nabitím ji musel sundat. Zbytky lepidla nebo nečistoty na zadní straně navíc mohou bránit tomu, aby hodinky správně dosedly na nabíječku. O případné reklamaci by rozhodovaly konkrétní okolnosti a záruční podmínky, například kdyby lepidlo poškodilo povrch nebo funkci senzorů.
Samsung o vlivu tetování ví a zmiňuje ho v dokumentaci ke zdravotním funkcím i v obecných pokynech. Ve veřejných materiálech ale nenabízí speciální fólii ani režim pro tetovanou kůži. Aplikace Samsung Health Monitor je dostupná i v Česku a funguje s kompatibilními telefony Galaxy a hodinkami Galaxy Watch4 a novějšími. Nabídka konkrétních funkcí se liší podle modelu a regionu.