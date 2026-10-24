Svinovací metr nosíte v kapse a nevíte o tom. V testu se ale telefon při měření spletl téměř o deset procent

Telefon fotoaparátem snímá okolí, rozpozná v něm plochy a hrany a nechá vás označit dva body. Vzdálenost mezi nimi vypíše rovnou na displej, obvykle v centimetrech. iPhony umějí ještě víc. U pravoúhlých předmětů, jako je krabice nebo rám obrazu, samy najdou hrany a nabídnou jejich přibližné rozměry. Drobný předmět tak změří jako pravítko a v místnosti poslouží jako improvizovaný metr.
Samsung svou měřicí aplikaci vypne 31. prosince 2026
Na iPhonu se aplikace jmenuje Měření (anglicky Measure). Apple ji nabízí od iOS 12 a na podporovaných zařízeních je zdarma. Kdo ji v telefonu nemá, stáhne ji z App Storu. Pak stačí namířit fotoaparát na měřený prostor a podle pokynů na obrazovce označit začátek a konec vzdálenosti. Modely s LiDAR skenerem, tedy například iPhone 12 Pro a novější z řady Pro, k tomu přidávají údaje o hloubce scény. Aplikace díky nim lépe rozpoznává hrany a nabízí další způsoby měření. Přesnost i tak závisí na podmínkách a na tom, co se měří.
Majitelé Samsungů mohou narazit na aplikaci Quick Measure, kterou u některých modelů najdou v nabídce Zóna AR. Jestli ji konkrétní telefon má, záleží na jeho hardwaru. Samsung navíc v obchodě Galaxy Store oznámil, že službu ukončí 31. prosince 2026, takže kdo s ní dnes počítá, bude potřebovat náhradu.
Ostatním telefonům s Androidem zbývají aplikace z Google Play, například AR Ruler: Tape Measure Camera nebo Tape Measure: Measuring Ruler. Funkce, cena i množství reklam se u nich mění s každou verzí. Některé měří kamerou, jiné nabízejí i virtuální pravítko pro menší předměty. Samotný fotoaparát nestačí. Telefon musí podporovat platformu ARCore od Googlu, kterou obchod Google Play dnes vede pod názvem Služby Google Play pro AR, a vybraná aplikace s ním musí být kompatibilní.
Bílá stěna, sklo a šero: pět situací, kdy telefon ztrácí orientaci
Při měření telefon skládá dohromady obraz z fotoaparátu a data z gyroskopu a akcelerometru. Algoritmy sledují body v obraze, odhadují, jak se přístroj pohybuje, a postupně si vytvářejí představu o okolním prostoru. Jeden z používaných postupů se jmenuje SLAM, česky současná lokalizace a mapování. Apple k tomu používá framework ARKit, který sleduje pohyb a rozpoznává scénu. ARCore pracuje se sledovanými body, a pokud to zařízení umožní, také s údaji o hloubce. Aplikace pak do obrazu vloží virtuální měřicí čáru a spočítá vzdálenost mezi zvolenými body.
Spolehlivost měření nejčastěji zhorší pět situací. V šeru a ve tmě fotoaparát v obraze nenajde dost bodů. Sklo, zrcadla a lesklé desky matou odrazy. Hladká bílá stěna bez výrazné struktury nabízí algoritmu málo bodů, podle kterých by určil polohu a natočení telefonu. S rostoucí vzdáleností může narůstat chyba a doporučený rozsah se liší podle zařízení i aplikace. Prudký pohyb rukou nakonec dokáže sledování scény narušit a výsledek zkreslit.
Kolik centimetrů může chybět u skříňky široké 85 centimetrů
Nejkonkrétnější čísla pocházejí z jedné pilotní akademické studie, která zkoušela dvě aplikace pro iOS. Naměřené hodnoty se od skutečných rozměrů lišily přibližně o 3,47 až 9,36 procenta podle podmínek a délky měřené vzdálenosti. V nejhorším případě se tedy telefon spletl téměř o deset procent. U skříňky široké 85 centimetrů to znamená chybu zhruba od 3 do 8 centimetrů.
Obecné pravidlo z takového vzorku vyvodit nejde. Šlo o pilotní test dvou aplikací na jedné platformě a o telefonech s Androidem, aplikaci Quick Measure ani o aplikacích z Google Play neříká nic.
Srovnávací výzkum frameworků pro rozšířenou realitu z roku 2023 sice naznačil, že ARKit může v některých testovaných podmínkách dopadnout lépe než ARCore, výsledek ale vždy ovlivňuje konkrétní hardware, software, aplikace i prostředí. Plošné pravidlo, že každý iPhone měří přesněji než každý Android, z toho neplyne.
Kdy odhad z displeje stačí a kdy už se může prodražit
Odchylka v řádu centimetrů nevadí tam, kde stačí hrubý odhad a metr není po ruce. V obchodě s nábytkem si tak ověříte, jestli se pohovka zhruba vejde ke stěně. Doma zkontrolujete rozměry balíku před odesláním, při stěhování odhadnete šířku dveřního otvoru a před objednáním ubrusu z internetu velikost stolu. Pokud potřebujete vědět, jestli má předmět kolem 85 centimetrů, nebo přes metr, obstojí i horní hranice z testu. Ani s chybou osmi centimetrů se 85 centimetrů na metr nedostane.
Žaluzie na míru, kuchyňská deska, podlahová krytina nebo stavební otvor patří na klasický svinovací metr, který je levný a snadno k sehnání. Rozhodují tam milimetry a chybný rozměr se prodraží.
Pokud měříte telefonem, výsledek zlepší několik kroků. Nejdřív rozsviťte a chvíli telefonem pomalu pohybujte, aby aplikace stihla rozpoznat plochy kolem. Potom miřte na předměty s jasně viditelnými hranami a výraznější strukturou a držte telefon co nejstabilněji. Důležitý rozměr změřte aspoň dvakrát. Pokud na něm opravdu záleží, nakonec ho přeměřte klasickým metrem.