Finské Mäntsälä topí teplem ze serverů až ze 72 procent. Polsko chystá totéž a Česko má skoro vše potřebné

Server v datovém centru se z fyzikálního hlediska chová jako topení. Téměř všechna elektřina, kterou spotřebuje na výpočty, z něj nakonec vyjde jako teplo, a to obvykle odvede chladicí systém pryč. Ve finském Mäntsälä, městě se zhruba dvaceti tisíci obyvateli severovýchodně od Helsinek, ho od let 2015 a 2016 posílají do městské teplárenské sítě. Datové centrum s příkonem 15 MW tam podle dostupných údajů dodá ročně kolem 20 000 MWh tepla.
Kolik domácností v Mäntsälä zahřeje teplo z finských serverů
Datové centrum provozuje firma Nebius, která dřív vystupovala pod značkou Yandex. Servery chladí kapalinou, která se při provozu ohřeje přibližně na 35 až 40 °C. Tepelné čerpadlo ji pak dohřeje na zhruba 55 až 60 °C, aby ji šlo dodávat do městské sítě.
Podle případové studie finské inovační organizace Sitra se jako využitelné teplo zachytí přibližně třetina energie, kterou datové centrum spotřebuje. Dodané teplo odpovídá roční spotřebě asi 2 500 finských domácností, tedy obce, nikoli velkoměsta. Odběratelé to poznali i na účtech, protože cena tepla v Mäntsälä klesla přibližně o 11 procent.
Méně jednoznačný je podíl serverů na vytápění města. Studie Sitry uvádí pro rok 2018 hodnotu 54 procent, novější materiály provozovatele Nebius mluví až o 72 procentech. Vyšší číslo tedy pochází od firmy, která centrum provozuje, a proto ho kvůli nezávislému ověření nelze přebírat bez výhrady. I při 72 procentech dodávají přes čtvrtinu tepla pelety, elektřina a plyn, takže řeči o serverech, které vytápějí celé město, jsou nadsázka. Městská soustava v Mäntsälä bez dalších zdrojů nefunguje.
Šestnáct kogeneračních zdrojů a 700 km sítí vnáší do dohody PGE
Polskou dohodu podepsaly 15. října 2026 v Gdaňsku během Evropského fóra nových idejí (EFNI). Výzkumný ústav NASK do ní přináší zkušenosti s provozem datových center a s kybernetickou bezpečností. Energetická skupina PGE přidává infrastrukturu, ke které by se servery připojily.
PGE provozuje 16 kogeneračních zdrojů, přibližně 700 kilometrů teplárenských sítí a vlastní pozemky v řadě polských měst. Datové centrum tak může vyrůst tam, kde už vede potrubí a stojí zdroj tepla. NASK odhaduje, že využití této infrastruktury sníží investiční náklady přibližně o třetinu proti stavbě na zelené louce. S tím číslem je třeba zacházet opatrně, protože ho zveřejnil jeden z partnerů dohody.
Novinkou tedy není technologie, kterou Finsko ověřilo před deseti lety, ale to, že se datové centrum od prvního dne plánuje jako součást energetické soustavy města. Teplárenská přípojka se k hotové budově nepřidává dodatečně. Všechno ostatní zatím chybí. Partneři nezveřejnili lokalitu, výkon plánovaných datových center, harmonogram výstavby ani termín, kdy by teplo mělo začít proudit do domácností.
Za odpadní teplo se platí výměníky, čerpadly i elektřinou
Teplo ze serverů vzniká samo, jeho využití ale peníze stojí. Provozovatel potřebuje výměníky tepla, tepelná čerpadla a elektřinu na jejich chod. Někdy musí postavit nové potrubí nebo předělat chladicí systém samotného datového centra.
Sitra upozorňuje, že návratnost takového projektu závisí na ceně technologií, na nákladech na elektřinu, na vzdálenosti od odběratelů tepla a také na tom, zda provozovatel datového centra za dodané teplo dostává zaplaceno. Finská úspora 11 procent proto platí pro Mäntsälä a jeho podmínky. Jinam ji přenést bez vlastního výpočtu nejde.
Datové centrum běží nepřetržitě, takže teplo dodává po celý rok. Zdroje závislé na počasí to nedokážou, a pro teplárnu je proto takový dodavatel cenný. Emise ani celkové náklady ale samy od sebe neklesnou. Výsledek závisí na tom, kolik energie spotřebuje chlazení a tepelná čerpadla a z jakého zdroje pochází elektřina, kterou datové centrum odebírá.
Co české zákony vyžadují od datových center nad 1 MW
Ministerstvo průmyslu a obchodu uvádí, že nová datová centra s příkonem nad 1 MW musí posoudit a využít své odpadní teplo. Když to technicky nebo ekonomicky nejde, stačí tuto skutečnost doložit energetickým posudkem. Zákon tedy vyžaduje posouzení, a firma, která nevýhodnost doloží, teplo využívat nemusí.
Kapacita na to v Česku je. V Praze rozšiřuje společnost CRA objekt DC Tower na Žižkově a připravuje Prague Gateway DC s plánovaným příkonem 26 MW, což je víc než 15 MW finského centra v Mäntsälä. Pražská teplárenská přitom zásobuje teplem řadu městských částí. V Brně provozuje datové centrum rovněž CRA a Teplárny Brno mají rozsáhlou městskou síť.
Veřejně oznámená spolupráce, která by spojila stát, provozovatele datového centra a teplárenskou společnost do jednoho projektu, ale chybí. Nikdo zatím neprezentuje fungující projekt, jehož hlavním cílem by bylo dodávat teplo ze serverů do českých domácností. Polsko mezitím v programu KCPD staví tři státní výpočetní centra v různých částech země a jejich dokončení plánuje do roku 2029.