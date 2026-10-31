Moje největší rozhodnutí

Myslela jsem si, kolik budu mít času a jak si budu důchod užívat, ale už po půl roce jsem věděla, že to není nic pro mě. Celý život jsem pracovala mezi lidmi a s lidmi a najednou mi jejich kontakt chyběl. Stejně jako děti, se kterými jsem v pionýru pracovala víc než čtyřicet let.
A tak jsem se snažila najít si nějakou zajímavou brigádu. A to bylo opravdu mé veliké a první rozhodnutí, u kterého jsem zatím vydržela patnáct let. Myslím, že většina z vás to tuší. Ano, je to prodej zmrzliny. Tady jsem se opravdu našla a tohoto rozhodnutí nelituji. Kromě dětí, kteří za mnou rádi běhají a jak se říká, poví i to, co neví, potěší i tím, že přijdou a řeknou: „Dneska si zmzlinku nekoupím, byla jsem nemocná, ale chtěla jsem vás jenom pozdravit.“ Mezitím dojdou rodiče a s dětmi se vracejí zpět nebo opodál čekají na své ratolesti, až se k nim zase vrátí. Takže mi není smutno ani po dětech. A přestože už prodávám tak dlouho, tak tohoto rozhodnutí vůbec nelituji.
Stejně jako nelituji mého druhého velikého rozhodnutí, a tím je adrenalin. Právě po šedesátce, a díky přivýdělku na brigádě, jsem si toto rozhodnutí mohla splnit. Výšky mě vždy lákaly a takové pilotování malého sportovního letadla, tandemového seskoku, anebo let stíhačkou, to jsou rozhodnutí, o kterých jsem si vždy myslela, že si nikdy nesplním. Ale uvažuji, zda ty seskoky byly vlastně správným rozhodnutím, protože už první seskok mě natolik uchvátil, že jsem prohlásila: “Každý rok aspoň jeden seskok.“ A já měla pro nedostatek času a špatného počasí i přesunutí seskoku až do Jihlavy tři roky výpadek. Tři roky ABSŤÁKU! Kdybych to nevyzkoušela, nemusela jsem řešit žádný absťák. Že by mé rozhodnutí skákat opravdu nebylo to nejlepší co mě potkalo? Kdepak, věřte, že nebylo. Letos jsem si totiž zopakovala už čtvrtý seskok, a současně se zavíráním nebe, protože také končila sezona seskoků, které bylo na tři dny. Rozloučení v maskách a zábava, tak to mě úplně dostalo. Ta krásná atmosféra, poznání spousty nových lidí a přátel…
Takové rozhodnutí bych jen tak nezahodila. A kdybych toto rozhodnutí neudělala, neobohatila bych svůj život o tolik nádherných zážitků, nepoznala spoustu nových přátel a kamarádů, dětí, nerozrostla by se mi moje rodina o „Zmrzlinovou“ rodinu…
Každý máme svá rozhodnutí, a každý je má jiné. A je to tak správně. A já toho svého opravdu nelituji.