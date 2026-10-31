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Moje největší rozhodnutí

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Dennívýzva
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Nejlepší rozhodnutí po šedesátce? To je otázka na tělo. Ale protože se říká, že důchodci nemají nikdy čas, a v šedesáti jsme už skoro všichni důchodci - senioři, myslela jsem si, že se mě to netýká. Jenže opak je pravdou.
Moje největší rozhodnutí

Moje největší rozhodnutí

Zdroj: 1a-2026-10-23.jpeg
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 31.10.2026 07:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

Články z i60.cz se věnují tématům, která zajímají generaci 60+ – a to s respektem, optimismem a bez zbytečných klišé. Obsah zahrnuje životní styl, zdraví, vztahy, kulturu, cestování, osobní příběhy i praktické rady, které pomáhají prožít zralý věk naplno a s chutí. Texty oslovují čtenáře, kteří...

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