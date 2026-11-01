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Mladíci na Českokrumlovsku v noci narazili čelně do stromu. Řidiče oživovali

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Záchranné složky vyjížděly v sobotu před půlnocí k vážné dopravní nehodě, k níž došlo na Českokrumlovsku mezi Zahořánkami a Přídolím. Jak informoval mluvčí krajské záchranky Vojtěch Míra, dva mladí muži utrpěli vážná zranění.
Mladíci na Českokrumlovsku v noci narazili čelně do stromu. Řidiče oživovali

Mladíci na Českokrumlovsku v noci narazili čelně do stromu. Řidiče oživovali

Zdroj: Daniela Drozdová
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 01.11.2026 09:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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