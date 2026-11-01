Motor dotáhl dvoubrankovou ztrátu. Poslední slovo ale měly Karlovy Vary

Motor vstoupil do utkání proti Karlovým Varům bez Bulíře a Zachara. Ze zdravotních důvodů chyběl také Ahl, a tak se složení útoků oproti předchozím zápasům mírně pozměnilo. Koláček se posunul na pozici centra druhé formace mezi Ordoše a Krastenbergse. Ve třetím útoku podruhé v sezoně nastoupil Lev.
Jihočeši mohli otevřít skóre už v první minutě. Krastenbergs se dostal do úniku dva na jednoho, v zakončení však puk do branky nedostal. První výraznější příležitost hostů měl Lukošík, který se dokázal uvolnit. Klouček si s jeho zakončením poradil a vzápětí uspěl také proti střele reprezentačního útočníka Ondřeje Beránka. Na další pokus hostů už ale českobudějovický gólman nestačil. Šťastný překonal Kloučka pohotovou střelou ze vzduchu. Útočník Energie tím znovu potvrdil, že se mu proti Motoru daří. Před utkáním dosahovala jeho bilance proti Českým Budějovicím průměru 0,91 bodu na zápas a v tomto duelu si připsal už svůj třináctý gól ve 23 zápasech proti Jihočechům.
Budějovice se přirozeně snažily na inkasovanou branku odpovědět zvýšenou střeleckou aktivitou. Vyrovnání měl na dosah Ordoš, následně neuspěl ani Olesen, oba ztroskotali na spolehlivém Frodlovi. Do další slibné příležitosti se dostal Bell, který se ocitl tváří v tvář karlovarskému brankáři, ani on ale recept na hostujícího gólmana nenašel. Domácí dostali k dispozici také přesilovou hru, tu však nedokázali využít, a do první přestávky tak odcházeli s jednobrankovým mankem.
Ani Karlovy Vary však po přestávce nevyužily svou přesilovou hru. Na druhé straně Frodl dál potvrzoval, proč patří mezi brankáře s nejvyšší úspěšností zákroků v soutěži, a Motoru se zatím nedařilo najít cestu ke skórování. Místo toho přišla druhá branka Karlových Varů. Šťastný ujel českobudějovické obraně a přes Jonese se puk dostal až k Bambulovi, který se z první nemýlil a zvýšil na 2:0 pro Energii.
Motor mohl vzápětí odpovědět v početní výhodě, jenže střelám z levého kruhu chyběla potřebná přesnost. Přesilovky se pravidelně střídaly na obou stranách. Při další karlovarské si Klouček poradil také s nebezpečnou střelou Ondřeje Beránka z mezikruží. Nová akvizice domácích, kanadský obránce McCormack, se předvedla povedenou akcí, kdy přes útočné pásmo našel Pýchu, Frodl se však stačil znovu rychle přesunout a jeho zakončení zneškodnil. Další přesilovku už ale Jihočeši využili. Lantošiho nahození před brankou tečoval Bell a důležitým gólem před koncem druhé třetiny snížil na 1:2.
Na začátku třetí třetiny mohl Šťastný zvýšit náskok Karlových Varů, svůj únik však tentokrát nevyřešil správně. Motor následně dostal další přesilovou hru, Lantoši ale na Frodla nevyzrál. Tlak domácích však postupně sílil a velké příležitosti začaly přibývat. Krastenbergs orazítkoval tyč a blízko vyrovnání byl také Hejduk, jenže Frodl dál držel svůj tým nad vodou. Na střelu Hocha už však hostující brankář nestačil. Motoru se díky této desetiminutové pasáži podařilo smazat dvoubrankové manko.
Zápas už mířil do prodloužení, když tři minuty před koncem překonal domácího brankáře Kloučka střelou z velkého úhlu hostující Redlich a vrátil Karlovým Varům vedení, které hosté již uhájili.
Banes Motor České Budějovice - BYD Energie Karlovy Vary 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
Branky a nahrávky: 38. Bell (Lantoši, Olesen), 47. Hoch (Lantoši) – 10. Šťastný (Jones, Bambula), 27. Bambula (Šťastný, Jones), 57. Redlich.
Rozhodčí: Kika, Vrba – Zíka, Blažek
Diváci: 5895
Banes Motor České Budějovice: Klouček (Mařík) – Štencel (A), Kundrátek (C), Vráblík, McCormack, Nordsäter, Nedorost, Pýcha – Olesen, Hoch, Lantoši (A) – Ordoš, Koláček, Krastenbergs – M. Beránek, Toman, Lev – Pour, Bell, Hejduk.
BYD Energie Karlovy Vary: Frodl (Král) – Brickley, Kočí, Schmiemann, Mamčics, Myšák (A), Eronen – Minárik, Černoch (C), O. Beránek (A) – Šťastný, Jones, Bambula – Sapoušek, Egle, P. Tomek – Redlich, Jiskra, Lukošik – Koffer.