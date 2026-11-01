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Sbírka na vyhořelý kostel v Chlumu u Třeboně skončila. Lidé poslali 2,1 milionu

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Sbírka na poutní barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Chlumu u Třeboně, který na jaře 2024 poničil požár, dnes končí. Dárci z Česka i Rakouska poslali téměř 2,1 milionu korun, řekla ČTK starostka městyse Jitka Bednářová (Vaši občané pro Chlumecko).
Sbírka na vyhořelý kostel v Chlumu u Třeboně skončila. Lidé poslali 2,1 milionu

Sbírka na vyhořelý kostel v Chlumu u Třeboně skončila. Lidé poslali 2,1 milionu

Zdroj: Magdalena Horváthová
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.11.2026 12:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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