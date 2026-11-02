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V plné polní na Kleť. Hasiči a záchranáři vystoupali na vrchol pro dobrou věc

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Místo v teniskách vyrazily na Kleť desítky lidí v zásahových oblecích, s přilbami a těžkou výbavou na zádech. Hasiči, záchranáři i další účastníci se společně vydali na nejvyšší vrchol Blanského lesa, aby podpořili rodiny pečující o děti se zdravotním postižením.
V plné polní na Kleť. Hasiči a záchranáři vystoupali na vrchol pro dobrou věc

V plné polní na Kleť. Hasiči a záchranáři vystoupali na vrchol pro dobrou věc

Zdroj: Hasiči Městyse Frymburk, ZZS JčK, SDH Boršov nad Vltavou, Libor Fousek, Hasiči Velešín
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.11.2026 05:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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