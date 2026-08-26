Pogačar nechtěl bránit červený trikot za každou cenu: Psychicky jsem byl připravený o dres přijít

Dramatický finiš druhé etapy Vuelty ovládl mladičký debutant. Pogačar odrazil útoky a udržel červený dres
- Pogačar zůstal po druhé etapě lídrem Vuelty. Před Van Aertem má náskok devíti sekund, Brennan ztrácí deset.
- Na Van Aertův útok reagoval okamžitě, protože podobné nástupy považuje za mimořádně nebezpečné.
- Lídr připustil, že červený dres není nutné držet za každou cenu. Už během etapy byl smířený s možností, že o vedení přijde.
Van Aert zaútočil dva kilometry před cílem ve stoupání a Pogačar byl jediným jezdcem, který na jeho nástup dokázal okamžitě odpovědět. Důvod byl jednoduchý. Když se do podobné akce pustí Belgičan, není příliš času přemýšlet...
"Když nastoupí Wout, musíte samozřejmě reagovat okamžitě. Stává se tolikrát, že když vyrazí, můžete si být na 99 procent jistí, že je to vítězný útok. Wouta proto musíte vždycky následovat," vysvětloval Pogačar.
"U ostatních jezdců máte sekundu na vyhodnocení situace. Kdo to je a jestli je schopný dojet s takovým útokem až do cíle. Ale kdybych Wouta nenásledoval, myslím, že by etapu vyhrál," prohlásil Slovinec.
Dvojice nakonec náskok neudržela. Pogačar odmítl Van Aertovi výrazněji pomáhat a skupina je ještě před posledním kilometrem dojela. Ve spurtu pak triumfoval Van Aertův týmový kolega Matthew Brennan, zatímco "Pogy" obsadil třetí místo.
O červený dres se za každou cenu prát nechce
Slovinec přitom během etapy počítal s tím, že vedení v závodě ztratí. Ethan Hayter získal v úniku šest bonusových sekund a v jednu chvíli se virtuálně posunul před něj.
"Psychicky jsem byl připravený o dres přijít. Ethan Hayter to v úniku vymyslel opravdu chytře, získal šest sekund a dostal se do virtuálního vedení. Už jsem si říkal: Dobře, přijdu o dres, žádný problém. V pondělí pojedu v duhovém dresu mistra světa, což by bylo taky hezké,“ přiznal Pogačar.
Nakonec mu však červený trikot zůstal. Po dvou etapách vede o devět sekund před Van Aertem a o deset před vítězem nedělní etapy Brennanem.
Pogačar zároveň připustil, že při Van Aertově útoku myslel spíš na druhé etapové vítězství v řadě než na průběžné pořadí. Do spolupráce s Belgičanem se ale nehrnul, protože by si proti němu ve spurtu příliš nevěřil.
"Když Wout vyrazil, vůbec jsem neváhal a okamžitě jsem šel za ním, ale rychle si vytvořil mezeru. Možná jsem do toho měl dát všechno, ale myslím, že bych se stejně dostal do šachmatu a nemohl vyhrát,“ řekl.
Další příležitost přijde velmi rychle. Třetí etapa zavede peloton do Pyrenejí, kde ho čeká dlouhé stoupání na Col de Mont-Louis a následně výjezd druhé kategorie do Font-Romeu.
Ani tam Pogačar nehodlá podřídit celý závod obraně vedení. "Když máte dres lídra, vážíte si ho a nosíte ho se ctí. Někdy ale v Grand Tour přijde den, kdy ho prostě není možné udržet. Můžu ho ztratit právě v pondělí. Nikdy nevíte," uzavřel.
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