Češi dohledali staré výroky Schillerové o vysokých cenách pohonných hmot: Dnes však předvádí úplný opak

KOMENTÁŘ / Když byla Alena Schillerová v opozici, chtěla levnější benzin, naftu i nižší DPH. Dnes jsou pohonné hmoty zase drahé a ona mlčí.
Na In-Lifestyle jsme na tuhle linku narazili znovu poté, co ji připomněl poslanec TOP 09 Michal Kučera. Nejde o nějakou zapomenutou hádku ze sociálních sítí, vytaženou po letech jen kvůli zajímavosti. Důvodem je aktuálnost této problematiky. Ceny paliv opět lezou nahoru, a ne málo, a s nimi se vrací otázka, proč konkrétní recepty, které ANO kdysi doporučovalo Fialově vládě, dnes nezaznívají se stejnou samozřejmostí.
Co Schillerová říkala, když seděla v opozici
Její výrok se dá dohledat bez velkého pátrání. Alena Schillerová 5. března 2022 na své síti X doslovně napsala: „Cena benzínu i nafty je problém. Tak jako jsme navrhli snížení DPH na energie, navrhneme totéž i u pohonných hmot. Skoro polovinu jejich ceny tvoří daně! Státní pokladna kvůli růstu cen vydělává více, ale ty peníze tahá z kapes lidí. Nechme jim je, teď je potřebují.“
Nebyl to jen jeden status napsaný v rozčilení. Ve stejném roce, konkrétně 13. března 2022, mluvila Schillerová v pořadu Otázky Václava Moravce také o snížení DPH až na nulu. A podle ANO později prosazovalo i zastropování cen paliv na 36 korun za litr.
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Dnes jsou ceny výš a chování je úplně jiné
Tady se z ekonomického tématu stává politická nepříjemnost. Podle dat Českého statistického úřadu byl v době, kdy Schillerová v březnu 2022 volala po zásahu, litr Naturalu 95 i nafty jen o málo dražší než v současnosti. Pokud tedy tehdy existoval důvod k ostrému tlaku na vládu, dnešní situace by podle stejného metru sotva mohla být méně naléhavá.
K zastropování cen sice vláda od dubna do poloviny července přistoupila, po jeho skončení ale ceny opět rostou a podobně razantní návrhy už z vládní strany nezaznívají. Navíc slovník Schillerové je najednou mnohem opatrnější. Dnes říká, že daňová opatření se nemají nastavovat podle okamžitého pohybu cen na burze a že podobné zásahy mohou být drahé i málo účinné. To je dost daleko od jistoty, s níž tehdy nabízela rychlý zásah.
Problém není jen v ceně. Problém je v důvěryhodnosti
Na nás v redakci In-Lifestyle to působí hlavně jako zkouška politické paměti. Politik může názor změnit, to samo o sobě není nic skandálního. Musí ale říct, co se změnilo a proč. Tady ten spojovací článek mezi rokem 2022 a dneškem chybí. Když bylo ANO v opozici, mluvilo o okamžité úlevě pro řidiče. Teď jsou stropy zrušené a vláda nejspíš čeká, že si lidé na vysokou cenu pohonných hmot prostě zvyknou.
Aneb dokud lidé dostatečně hlasitě nevolají po úlevách, politici nehnou ani prstem. Když bylo ANO v opozici, nabízelo voličům poměrně konkrétní návody, jak paliva zlevnit. Dnes, kdy růst cen znovu dopadá na domácnosti i firmy, zní podobné návrhy z jeho strany podstatně opatrněji. To se ale může odrazit i v tom, jestli lidé takovým prohlášením budou ještě věřit.
Autorský komentář redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Dříve volala po zlevnění benzínu a nafty, dnes při vysokých cenách mlčí: Lidé dohledali staré výroky Schillerové byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.