Ulice: Kukačka unesl Jitku i její dceru a věznil je na chatě. Diváci po 15 letech volají po jeho návratu, chtějí drama

V televizní Ulici se už před šestnácti lety odehrál příběh, který překročil běžnou seriálovou intriku. VIP život připomíná, že tehdy expartner Jitky Farské, Vladimír Kukačka v podání Pavla Rímského,
přešel od posedlé lásky přes systematický stalking až k únosu. Jitku i její dceru odvlekl na chatu a držel je tam proti jejich vůli. Jitku při tom těžce zranil. Celá linka trvala měsíce, následovaly dlouhé soudní tahanice a Kukačka nakonec skončil za mřížemi na dlouhou dobu. A diváci by si aktuálně přáli v seriálu nějaké to drama a možná i jeho návrat. Stalker, který přišel zevnitř rodiny
Kukačka nebyl klasický seriálový padouch. Nebyl to mafián z vedlejší dějové linky ani anonymní vyděrač. Byl to bývalý partner.
Člověk, kterého Jitka znala, kterému kdysi důvěřovala. Právě proto jeho proměna v pronásledovatele zasáhla diváky tak hluboko; hrozba nepřicházela zvenčí, ale z nejintimnějšího kruhu. Eskalace byla postupná, a tím děsivější. Nejprve posedlost, pak pronásledování, nakonec únos matky s dcerou a jejich věznění na chatě. Zdroj fotografie: Se svolením TV Nova
Podle
TV Nova šlo o příběh, který měl u Jitky nakonec šťastný konec, ale cesta k němu vedla přes fyzické násilí a měsíce strachu. Pro denní rodinný seriál to bylo nadstandardně tvrdé, a současně mimořádně aktuální. Stalking se totiž v Česku stal samostatným trestným činem podle § 354 trestního zákoníku právě v roce 2010, tedy přesně v období, kdy Kukačkova linka v Ulici vrcholila. Seriál tak divákům předkládal téma, které stát právě pojmenoval zákonem. Proč si ho pamatují i po patnácti letech
Ulice za dvě dekády vysílání vyprodukovala desítky záporných postav. Část diváků ale při debatách o tom, co seriálu chybí nebo co ho dělalo napínavějším, sahá právě ke Kukačkovi. Současná Ulice přitom záporáky má. Nova sama rámuje postavu Soni jako
„největší zlo“ v seriálu, pracuje s mafiánskými návraty, stalkerskou tematikou i kriminálními linkami. Jenže Soňa je jiný typ hrozby: intrikuje, manipuluje, rozehrává šachové partie. Kukačka neintrikoval. Kukačka unesl. Podle nás právě v tom tkví jádro fanouškovské nostalgie. Zdroj fotogarfie: Nextfoto
Herec, který Kukačku ztělesnil, má za sebou těžké období. Pavel Rímský se potýkal s Bechtěrevovou nemocí, chronickým zánětem páteře, který ho na více než tři měsíce upoutal v nemocnici. Měl problémy s chůzí i mluvou. Koncem loňského roku už
byl v domácím léčení a cítil se výrazně lépe. Od 13. srpna běží v českých kinech film Bojovník, kde Rímský hraje součást trenérského dua, které pomáhá hlavnímu hrdinovi zpátky do formy. Sám Rímský v rozhovorech přiznává, že bývá obsazován do drsňáků a záporáků. Kukačka ale vyčníval i v jeho filmografii: šlo o dlouhodobou civilní hrozbu v nekonečném seriálu, ne o jednorázového filmového protivníka. Vrátí se Kukačka do Ulice?
Zatím tomu nic nenasvědčuje, alespoň z toho, co vyplývá z oficiálníc vyjádření televize. Scénáristicky by návrat nebyl nemožný, ale vyžadoval by pečlivé vysvětlení:
Kukačka skončil ve vězení na dlouhou dobu a bez věrohodného mostu by jeho znovuobjevení v ději působilo násilně. Flashback nebo jednorázový návrat by dával větší smysl než plnohodnotné zařazení zpět do běžného děje. Zdravotní stav Rímského návrat automaticky nevylučuje; film Bojovník dokazuje, že je profesně znovu aktivní.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová