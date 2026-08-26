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Opilý řidič vjel v portugalském letovisku do davu turistů. Zranil 12 lidí, mezi nimi je i muž z Polska

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Rušná noc v jednom z nejnavštěvovanějších letovisek portugalského Algarve skončila vážným incidentem. Řidič v Albufeiře neuposlechl policisty, vjel do prostoru plného lidí a několik z nich srazil. Pozdější bilance hovoří o 16 zraněných.
Opilý řidič vjel v portugalském letovisku do davu turistů. Zranil 12 lidí, mezi nimi je i muž z Polska

Opilý řidič vjel v portugalském letovisku do davu turistů. Zranil 12 lidí, mezi nimi je i muž z Polska

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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