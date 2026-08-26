Opilý řidič vjel v portugalském letovisku do davu turistů. Zranil 12 lidí, mezi nimi je i muž z Polska

Albufeira patří v létě k místům, kde noční život prakticky neutichá. Oblast Oura je známá bary, restauracemi a ulicemi, které se po setmění zaplní místními i zahraničními turisty. Právě tady se v úterý 25. srpna krátce po třetí hodině ráno odehrála situace, která během několika okamžiků změnila běžnou dovolenkovou noc v zásah policie a záchranářů. Pětatřicetiletý řidič odmítl zastavit a automobilem se dostal do ulice, kde byl v danou dobu provoz vozidel omezen.
Řidič ignoroval dvě výzvy k zastavení
Automobil se pohyboval v oblasti Rua Francisco Sá Carneiro, známé také jako Rua da Oura. Policisté se jej pokusili zastavit, řidič však jejich pokyn nerespektoval. Po první výzvě změnil směr jízdy a následně neuposlechl ani další pokyn. Poté zamířil směrem k chodcům a přítomným policistům a několik lidí srazil. Mezi zraněnými byli také dva příslušníci portugalské GNR.
První informace hovořily o čtyřech zraněných, později policie bilanci zvýšila na 12. Ani toto číslo ale nebylo konečné. Další lidé v průběhu rána vyhledali zdravotnickou pomoc a počet zraněných se nakonec zvýšil na 16. Dva z nich museli kvůli závažnosti zranění zůstat v nemocnici v Portimãu, ostatní byli postupně po ošetření propuštěni. Mezi zasaženými je také občan Polska, což potvrdily polské konzulární úřady.
V krvi měl 1,29 promile alkoholu
Pokus o útěk pokračoval i poté, co automobil narazil do dalšího vozu. Řidič následně vystoupil a snažil se z místa dostat pěšky, policisté ho však krátce nato zadrželi. Dechová zkouška ukázala 1,29 gramu alkoholu na litr krve, tedy přibližně 1,29 promile. Muž byl následně podroben také toxikologickému vyšetření.
Zadržený čelí podezření z několika trestných činů, mimo jiné z nebezpečné jízdy, řízení pod vlivem alkoholu a kvalifikovaného ublížení na zdraví. Starosta Albufeiry Rui Cristina navíc uvedl, že muž neměl řidičské oprávnění. Okolnosti celého případu nyní vyšetřují portugalské úřady.
Město chce po incidentu přehodnotit zabezpečení
Případ otevřel také otázku, zda je současné zabezpečení rušné turistické zóny dostatečné. Do ulice jsou v době nočního provozu automobilům přístup omezován značkami a fyzickými zábranami, řidiči se však podle dosavadních zjištění podařilo překážky překonat. Město proto po incidentu začalo řešit možnost dalšího zpřísnění přístupu vozidel do oblasti, kterou během hlavní turistické sezony procházejí tisíce lidí.
Albufeira zůstává jedním z nejvyhledávanějších míst Algarve, právě koncentrace barů, restaurací a nočních podniků ale znamená, že se zde v létě pohybuje velké množství lidí až do časných ranních hodin. Tentokrát stačilo několik minut a běžná noc v dovolenkovém letovisku skončila šestnácti zraněnými a policejním vyšetřováním.
Zdroje: gnr.pt, rr.pt, rtp.pt, portugal.gov.pt, tvn24.pl