Blesk roztrhl jasan v parku. Odborníci našli způsob, jak nebezpečný strom zachránitPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Blesk roztrhl jasan v parku. Odborníci našli způsob, jak nebezpečný strom zachránit
Dlouhé roky patřily plzeňské sady Pětatřicátníků k ukázkovým příkladům vizuálního smogu v praxi. Letos obří...
Koťata ukrytá pod kapotou nejsou pro strážníky z odchytové skupiny ničím výjimečným. Dvouměsíční kocourek...
Krajský soud v Plzni v odvolacím řízení potvrdil podmíněný trest, pokutu a zákaz činnosti pro bývalého...
Stavba nové pětiramenné okružní křižovatky v Lužanech na Plzeňsku jde do další etapy. Omezení v současné...
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
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