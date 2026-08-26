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Blesk roztrhl jasan v parku. Odborníci našli způsob, jak nebezpečný strom zachránit

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Blesk udeřil do letitého vzrostlého jasanu ztepilého, který je ozdobou Hostašových sadů v centru Klatov. V důsledku úderu blesku se na kmeni stromu bohužel objevila několikacentimetrová trhlina v kůře, která vede od větví až po kořenový náběh. Aktuálně tento poškozený strom představuje nebezpečí.
Blesk roztrhl jasan v parku. Odborníci našli způsob, jak nebezpečný strom zachránit

Blesk roztrhl jasan v parku. Odborníci našli způsob, jak nebezpečný strom zachránit

Zdroj: Libor Hošek
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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