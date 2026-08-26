Smutná zpráva pro celé Česko: Jeden z našich nejoblíbenějších hudebníků zemřel ve stále mladém věku

Reklama
2 min
Smutná zpráva pro celé Česko: Jeden z našich nejoblíbenějších hudebníků zemřel ve stále mladém věkuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Václav Neckář přišel o jediného syna. Václav Neckář mladší nečekaně zemřel v nemocnici po boji s vážnou infekcí.
Bez popisku
Zdroj: Fotografie: ZSsen / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0
Reklama
Meteorologové odhalili, kdy dorazí první velké podzimní ochlazení. Tohoto scénáře se nejvíce obávali
Nová dlouhodobá předpověď ukazuje, kdy může přijít podzimní ochlazení. Předtím se ale střední Evropa ještě...
Jan Zahradil nechutně zaútočil na Petra Pavla: Kvůli jediné reakci je však terčem posměchu
Zahradil se znovu pustil do Petra Pavla. Připomněl, že prezidentovy projevy k 21. srpnu a 17. listopadu...
Instalatéra už nepotřebujete: Co během minuty udělat s pračkou, aby vydržela celá desetiletí - na značce a modelu nezáleží
Dnešní pračky mají mnoho automatických funkcí a v podstatě nevyžadují žádnou větší péči. Je však dobré znát...
Jak správně vařit vejce: Tajemství francouzského kuchaře ukázalo, že to drtivá většina lidí dělá celá desetiletí špatně
Vařená vajíčka jsou opravdu skvělou snídaní, kterou si zvládne připravit snad naprosto každý. Naučte se to...
Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...Všechny články tohoto autora →
Jednou ranou poslal muže do nemocnice. Policie hledá mladého útočníka z Letné
Pražská Drbna
dnes, 08:32
1 min
UFC Paříž je kompletní. Parnasse debutuje proti Hookerovi, na kartě je 14 zápasů
MMAMAG.cz
dnes, 08:30
1 min
Na Novu se vrací seriál s milionovou sledovaností Kriminálka Anděl
Borovan.cz
dnes, 08:28
1 min
Nové zjištění v kauze vraždy mečem: Útočník ze švédské školy měl zřejmě komplice
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 08:15
Novotný nechce odvetu Macha s Fleurym v polotěžké váze. Nabízí dvě jiné cesty
MMAMAG.cz
dnes, 08:15
1 min
Reklama
Pogačar chtěl Vueltu vyhrát úsporně. Pak soupeřům ujel na 50 kilometrů a možná si právě koupil dva týdny klidu
Vše o sportu
dnes, 08:11
5 min
Spát déle neznamená stárnout pomaleji. Biologické hodiny ukázaly překvapivě úzké rozmezí
Kód Enigma
dnes, 08:10
6 min
Blesk roztrhl jasan v parku. Odborníci našli způsob, jak nebezpečný strom zachránit
Plzeňská Drbna
dnes, 08:02
1 min
Nástup za 130 tisíc hned po škole. Firmy loví dvacátníky, padesátníci v oboru prakticky neexistují
NESPECHEJ.cz
dnes, 08:00
3 min
Intel s akcelerátory Crescent Island spoléhá na software Nvidia Dynamo
diit.cz
dnes, 08:00
4 min
Reklama
Muradov míří do čela P4P žebříčku OKTAGONu
MMAMAG.cz
dnes, 08:00
1 min
Češi přišli na geniální trik, jak ušetřit za internet. Díky tomuto platí 65 Kč měsíčně aniž by cokoliv porušovali
FVE.info
dnes, 07:49
2 min
Zdrcený Václav Neckář po smrti syna. Vyčerpaný zpěvák sáhl po lécích a ulehl
Žena.cz
dnes, 07:47
Proč to dělá? Ruská hvězda udivila podpisem v zámoří, bude hrát „za byt a stravu“
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 07:46
Holloway, Pimblett a Steveson mají problém. Komise jim může sáhnout na výplaty
MMAMAG.cz
dnes, 07:45
1 min
Reklama
Po tajné svatbě přišla další změna: Sarah Haváčová udělala vedle Davida Prachaře velký krok
Trendy Život
dnes, 07:42
2 min
Řecko má za sebou desítky požárů během jediného dne. Jónské ostrovy jsou ve velmi vysokém nebezpečí
Trendy svět
dnes, 07:42
3 min
Feuereislová zhubla 12 kilo, zasnoubila se s cizincem a na svatbu nespěchá. Mám ráda svůj klid, vysvětluje
VIPživot.cz
dnes, 07:41
4 min
Kate Middleton se zamračila kvůli lesku na rty. Harry po letech popsal moment, kdy si Meghan pokazila reputaci v královské rodině
VIPživot.cz
dnes, 07:40
3 min
Charlotte Gott ukázala další momentky z dovolené: Fanoušci chválili, objevily se ale i kritické reakce
Trendy Život
dnes, 07:38
2 min
Reklama
"Skvělý způsob, jak ztrácet čas." Hamilton poslal do vysílačky ostrý vzkaz. S Ferrari si o tom musí promluvit mimo kamery
SportWin
dnes, 07:37
2 min
V Uničově nohu z plynu. Řidiče na rušném tahu pohlídá radar
Hanácká Drbna
dnes, 07:36
1 min
S Rusy ne! Mladé reprezentace Česka vynechají evropský šampionát
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 07:35
Hermelín zapečený v listovém těstě s borůvkovou marmeládou: Rychlé pohoštění, které spojuje slané a sladké chutě
Cooky.cz
dnes, 07:35
3 min
Monika Absolonová je v jednom kole! Před padesátkou ji válcuje stres a neví, kam dřív skočit
Aplausin.cz
dnes, 07:33
2 min
Reklama
Vážná nehoda na Bruntálsku. Sedmnáctiletou dívku srazil vlak
Ostravská Drbna
dnes, 07:33
1 min
San Jose dostalo pět gólů. Pak brankáři Gunnovi utekl na hřiště syn a trenér soupeře začal řešit doživotní zákaz
Vše o sportu
dnes, 07:32
3 min
Významný skok v příštích dnech: Podle meteorologů nás čeká zlom, se kterým nikdo nepočítal
Světkreativity
dnes, 07:30
2 min
Meteorologové odhalili, kdy dorazí první velké podzimní ochlazení. Tohoto scénáře se nejvíce obávali
Světkreativity
dnes, 07:30
2 min
„Houstone, máme tu dva Outlooky a ani jeden nefunguje pořádně.“ Microsoft odkládá migraci o další rok
Mobify.cz
dnes, 07:30
4 min
Reklama
Kincl s Humburgerem si to rozdají o titulovou šanci. Vítěz udělá velký krok
MMAMAG.cz
dnes, 07:30
1 min
Hledají ohrožené stromy a zakládají lesní školky. Odborníci z Brna mapují Amazonii
Brněnská Drbna
dnes, 07:30
1 min
Partnerka hokejisty Červenky se pořádně odvázala: Michaela Pecháčková zapózovala v bikinách
Trendy Život
dnes, 07:29
2 min
Jan Zahradil nechutně zaútočil na Petra Pavla: Kvůli jediné reakci je však terčem posměchu
Světkreativity
dnes, 07:29
3 min
Smutná zpráva pro celé Česko: Jeden z našich nejoblíbenějších hudebníků zemřel ve stále mladém věku
Světkreativity
dnes, 07:29
2 min
Reklama
Češi dohledali staré výroky Schillerové o vysokých cenách pohonných hmot: Dnes však předvádí úplný opak
In-lifestyle.cz
dnes, 07:29
3 min
Ulice: Kukačka unesl Jitku i její dceru a věznil je na chatě. Diváci po 15 letech volají po jeho návratu, chtějí drama
VIPživot.cz
dnes, 07:29
3 min
Manželé se snažili před bouří vrátit do přístavu. Žena spadla přes palubu, pátralo po ní 200 záchranářů
Trendy svět
dnes, 07:29
2 min
Opilý řidič vjel v portugalském letovisku do davu turistů. Zranil 12 lidí, mezi nimi je i muž z Polska
Trendy svět
dnes, 07:29
2 min
Ulice: Diváci ji přezdívali matka Tereza a lezla jim krkem. Ljuba Krbová přiznala, že jí to vyhovovalo
VIPživot.cz
dnes, 07:28
2 min
Reklama
Reklama
Zdrcený Václav Neckář po smrti syna. Vyčerpaný zpěvák sáhl po lécích a ulehl
Agent Dolly Partonové řekl, nač zemřela. Obdiv zesnulé vyjádřili Trump i největší hvězdy
Češi ve velkém kupují nářadí Parkside z Lidlu, ale nemají tušení, kdo ho ve skutečnosti vyrábí. Prozradíme vám to
„Už ho máme docela rádi.“ Adamczyk s nadhledem popsal, jak se rodil vztah k vlastnímu synovi
Chromozomy mají vlastní „čárový kód“. DNA považovaná kdysi za odpad jim říká, koho mají hledat
Reklama
Reklama