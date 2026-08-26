Feuereislová zhubla 12 kilo, zasnoubila se s cizincem a na svatbu nespěchá. Mám ráda svůj klid, vysvětluje

Eva Feuereislová v rozhovoru pro Aplausin popsala, že shodila dvanáct kilogramů, v lednu 2026 se zasnoubila s mužem ze zahraničí a svatbu zatím neplánuje.
Tři věty, které by ještě před dvěma lety zněly jako úvod k další mediální bouři. Jenže tentokrát je kolem nich nápadný klid, a právě ten je možná nejzajímavější část celého příběhu. Po sérii veřejně propíraných vztahů a sporů si Feuereislová zjevně hlídá, kolik toho řekne. Jméno snoubence nezveřejnila, podrobnosti o vztahu drží pod pokličkou. A na otázku, proč nespěchá k oltáři, odpovídá jednoduše: „Mám ráda svůj klid.“ Od Soukupa přes Pokorného k neznámému snoubenci
Vztahová chronologie Feuereislové je za poslední dva roky hustá. Po rozchodu s mediálním magnátem Jaromírem Soukupem, který provázely veřejné výměny a
spor o rozbité hodinky Rolex s opravou za zhruba 190 tisíc korun, se v létě 2025 po jejím boku objevil podnikatel Robert Pokorný, bývalý ředitel české pobočky Oberbank. Jenže už v listopadu 2025 na Prima Ženy sama potvrdila, že je po rozchodu. Důvod? Rozdílné životní tempo, on byl podle jejích slov „klidný“, ona „víc živá a rozjetá“.
O dva měsíce později, v lednu 2026, přišlo zasnoubení. S někým jiným. Muž ze zahraničí, jehož identitu Feuereislová veřejně neuvedla a z otevřených zdrojů ji nelze ověřit. Právě ta diskrétnost je v jejím případě nová. Kdo sledoval její předchozí vztahové kapitoly, ví, že tohle není její obvyklý styl.
Dvanáct kilo a metoda za stovky korun
K hubnutí Feuereislová přistoupila kombinací krabičkové diety a procedur Bailine, kterým se věnuje dlouhodobě. Studio
Pretty Woman & Man ji uvádí jako svou dlouholetou klientku. Přesnou dobu ani kompletní režim veřejně nepopsala, ale z dostupných informací o metodě lze odvodit, že šlo o proces v řádu týdnů až měsíců, ne o jednorázový zázrak.
Koho metoda zajímá z praktického hlediska: Bailine je komerčně dostupná služba, žádná celebritní exkluzivita. Jedna 45minutová terapie stojí 700 Kč, balíčky se pohybují od 3 300 Kč za pět návštěv po 7 700 Kč za dvacet.
Studio doporučuje docházku dvakrát až třikrát týdně. Při dvacetihodinovém balíčku a doporučené frekvenci jde tedy o zhruba dva měsíce pravidelných návštěv za necelých osm tisíc. Dostupné, byť ne zanedbatelné.
Důležité je ale nepřeceňovat podíl jedné metody. Dvanáct kilogramů je výsledek celkové změny režimu, jídelníčku, pohybu, možná i nižší hladiny stresu. Kauzální spojení mezi zasnoubením a hubnutím by bylo spekulativní. Obojí probíhalo paralelně, ale nic nenasvědčuje tomu, že jedno způsobilo druhé.
Zdroj fotografie: Nextfoto Proč nespěchá k oltáři
Odpověď „mám ráda svůj klid“ zní banálně, dokud ji nezasadíte do kontextu. Ještě na podzim 2025 Feuereislová řešila nedořešený spor se Soukupem, mluvila o právních krocích a předžalobní výzvě. Zároveň se rozpadl vztah s Pokorným. Dva rozchody a jeden právní spor za necelý rok, to je dost na to, aby člověk příště šlapal na brzdu.
Podle nás je „nespěchám“ v tomto případě vědomá strategie, ne nezájem o vztah. Feuereislová si zjevně uvědomuje, že každý její krok média rozeberou, a
tentokrát volí opačný přístup: méně informací, méně materiálu k rozboru, méně prostoru pro interpretace. Model vztahu na dálku, kdy snoubenec tráví čas střídavě v Česku a v zahraničí, jí navíc může vyhovovat právě proto, že zachovává oddělené režimy a nižší tlak na společné bydlení. Když se soukromí stane právní otázkou
Feuereislová opakovaně zmiňovala, že čelí sledování a šíření nepravdivých informací. Konkrétní adresáty ani obsah předžalobní výzvy z veřejných zdrojů nelze ověřit, ale český právní rámec pro podobné situace je jasný.
Občanský zákoník umožňuje domáhat se upuštění od neoprávněného zásahu do osobnosti a odstranění jeho následků. Při opakovaném sledování, vyhledávání osobní blízkosti nebo zneužití osobních údajů může jít i o nebezpečné pronásledování podle § 354 trestního zákoníku.
Pro kohokoliv v podobné situaci platí základní postup:
Archivovat screenshoty, časy, URL adresy a případné svědky. Vyzvat k odstranění obsahu a ukončení zásahů, ideálně prostřednictvím advokáta. Hlásit závadný obsah přímo platformám. Při důvodné obavě nebo opakovaném sledování se obrátit na Policii ČR.
Feuereislová vstoupila do veřejného prostoru jako partnerka mediálního magnáta. Odchází z něj, nebo přinejmenším z jeho nejhlasitější části, jako žena, která si střeží právo neříct všechno. Snubní prsten na ruce má, datum v kalendáři ne. A vypadá to, že jí to tak vyhovuje.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Alena Vavřinová