Partnerka hokejisty Červenky se pořádně odvázala: Michaela Pecháčková zapózovala v bikinách

Herečka a zpěvačka Michaela Pecháčková patří v posledních měsících k tvářím, o kterých je slyšet nejen kvůli práci. Dvaadvacetiletá blondýnka má za sebou poměrně nabité období, přesto si během léta našla čas také na chvíle, kdy nemusí řešit scénář, kostýmy ani pracovní povinnosti. Na sociálních sítích nyní ukázala úplně jinou část svého léta. Žádné exotické letovisko ani okázalý luxus, ale obyčejnou pohodu u bazénu na chalupě.
Na zveřejněných snímcích se Pecháčková objevila v černobílých pruhovaných bikinách, které zvýraznily její štíhlou postavu. Jednou odpočívá u bazénu, jindy má v ruce kávu a celý příspěvek působí přesně tak, jak letní fotografie z volných dnů působit mají. Nenuceně a bez velkých příprav. Sama ostatně dala najevo, že jde jednoduše o české léto a pobyt na chatě.
Fanoušci nešetřili komplimenty
Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. Pod fotografiemi se začaly objevovat především pochvalné komentáře a fanoušci herečce vzkazovali, že jí to sluší. Pecháčková ostatně na sociálních sítích dlouhodobě ukazuje nejen pracovní zákulisí, ale také momenty ze svého běžného života, takže podobně uvolněný příspěvek do jejího profilu dobře zapadl.
Pro mladou herečku přitom letošní léto rozhodně neznamená několik měsíců bez práce. Vedle televizní kariéry se věnuje také divadlu a muzikálům a během prázdnin vystupovala na letních scénách. O to víc působí několik klidných dnů u bazénu jako obyčejná pauza mezi povinnostmi, nikoli jako dlouhé prázdniny.
Pozornost kolem její osoby ale v posledních měsících zesílila ještě z jiného důvodu. Michaela Pecháčková tvoří pár s hokejovým reprezentantem Romanem Červenkou. Dvojice svůj vztah zpočátku příliš veřejně neřešila a soukromí si chtěla ponechat především pro sebe. Postupem času se však společně začali objevovat také na veřejnosti a několik společných momentů ukázali i svým sledujícím.
Soukromí si s Romanem Červenkou stále hlídají
Sama Pecháčková už dříve naznačila, že vztah nebyl něčím, co by potřebovala okamžitě prezentovat na sociálních sítích. S Červenkou se podle jejích slov dali dohromady už v době, kdy byli oba volní, a nějakou dobu si vztah nechávali především pro sebe. Veřejně se o dvojici začalo výrazněji mluvit během letošního jara.
Od té doby už spolu několik společných momentů ukázali. Začátkem léta například vyrazili do Švýcarska a Pecháčková si během nabitého programu našla čas také na další cestování. Přesto nepůsobí dojmem, že by chtěla ze svého soukromí udělat hlavní téma vlastní prezentace. Vedle vztahu má stále rozjetou vlastní hereckou a pěveckou kariéru a právě ta zůstává důležitou součástí jejího života.
Aktuální fotografie od bazénu tak tentokrát žádnou velkou novinku ze vztahu nepřinesly. Ukázaly spíš bezstarostnější Michaelu Pecháčkovou mimo pracovní prostředí, která si dokáže užít i docela obyčejné české léto. A podle reakcí jejích sledujících k tomu rozhodně nepotřebuje červený koberec ani večerní šaty.
autorský text, Instagram