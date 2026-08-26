Po tajné svatbě přišla další změna: Sarah Haváčová udělala vedle Davida Prachaře velký krok

Ještě před několika týdny ji diváci znali jako Sarah Haváčovou. Herečka si pod tímto jménem vybudovala svou dosavadní profesní kariéru, po srpnové svatbě s Davidem Prachařem se ale rozhodla pro výraznou osobní změnu. Příjmení manžela přijala bez dvojité varianty a nově se prezentuje jako Sarah Prachařová. Změna je patrná také na jejích sociálních sítích, kde už používá nové jméno.
Nejde přitom jen o administrativní formalitu. Pro herečku, jejíž jméno je spojené s řadou pracovních projektů, představuje nové příjmení poměrně výrazný krok. Zároveň tím definitivně vstupuje i jménem do známé herecké rodiny Prachařových. Zatímco některé známé ženy si kvůli kariéře po svatbě ponechávají původní příjmení nebo používají obě varianty, Sarah zvolila klasickou podobu a stala se Sarah Prachařovou.
Svatbu před veřejností dlouho tajili
Podobně nenápadně, jako probíhal jejich vztah, pojali David Prachař a Sarah také samotnou svatbu. O tom, že se dvojice vzala, se veřejnost nedozvěděla přímo od novomanželů. Informace se dostala ven až díky jazzovému pianistovi Emilu Viklickému, který ze svatebního dne zveřejnil fotografie a prozradil, že na svatbě svého přítele Davida Prachaře hrál.
Novomanželé si pro svůj velký den vybrali Moravský kras, tedy prostředí, které se od běžných svatebních míst výrazně liší. Součástí svatebního dne byla jeskyně Kůlna a dvojice se objevila také u poutního kostela Panny Marie Bolestné ve Sloupu. Právě Moravský kras navíc není Sarah úplně cizí. V minulosti pracovala jako průvodkyně ve Sloupsko-šošůvských jeskyních, takže výběr lokality mohl mít i osobnější rozměr. Sama herečka ale význam místa veřejně nevysvětlovala.
Pro Davida Prachaře jde o třetí manželství
David Prachař vstoupil do manželství potřetí. Jeho první ženou byla herečka Dana Batulková, se kterou má syna Jakuba a dceru Marianu. Později se oženil s Lindou Rybovou a z jejich dlouholetého vztahu se narodily další tři děti.
Právě konec vztahu Davida Prachaře a Lindy Rybové se stal veřejným tématem na začátku roku 2026. Tehdy oba potvrdili, že již delší dobu žijí odděleně a své soukromé vztahy řeší po vzájemné dohodě. Informace přišla v době, kdy se Prachař začal na veřejnosti objevovat po boku Sarah Haváčové.
Od té doby se události posunuly poměrně rychle. Z dvojice hereckých kolegů se stali manželé, aniž by kolem svého vztahu budovali velkou mediální pozornost. Sarah nyní udělala další krok a jméno Prachařová přijala i veřejně. Svatba tak nezměnila pouze její rodinný stav, ale také jméno, pod kterým ji budou diváci od nynějška vídat.
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