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Meteorologové odhalili, kdy dorazí první velké podzimní ochlazení. Tohoto scénáře se nejvíce obávali

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Nová dlouhodobá předpověď ukazuje, kdy může přijít podzimní ochlazení. Předtím se ale střední Evropa ještě dočká teplot kolem 30 °C.
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Zdroj: Fotografie: Magnific
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

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