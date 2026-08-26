Kate Middleton se zamračila kvůli lesku na rty. Harry po letech popsal moment, kdy si Meghan pokazila reputaci v královské rodině

Byl 28. únor 2018. Za pár minut měli William, Kate, Harry a Meghan poprvé společně vystoupit na Royal Foundation Forum, akci, kterou britská média okamžitě pokřtila jako debut „skvělé čtyřky“. Meghan si uvědomila, že nemá svůj lesk na rty. Požádala Kate, jestli si může půjčit její. Podle Harryho popisu Kate tubu vytáhla neochotně, Meghan si trochu nanesla na prst a přejela rty. A Kate se zamračila. Celá scéna trvala pár vteřin. V Harryho podání ale přetrvala roky.
Lesk na rty jako lakmusový papírek
Harry epizodu popisuje v memoáru Spare, který vyšel 10. 1. 2023 u Penguin Random House. Neprezentuje ji jako příčinu rozkladu vztahů, spíš jako první snadno čitelný signál, že něco nesedí. Sdílení kosmetiky bylo pro Meghan, Američanku zvyklou na neformální gesta, přirozené. Pro Kate zjevně ne.
Harry sám přiznává, že šlo o trapnou chvilku, kterou měli všichni přejít smíchem. Jenže nikdo se nezasmál. A právě v tom vidí jádro problému: ne v lesku samotném, ale v neschopnosti obou stran překonat drobný kulturní střet dřív, než nabobtnal.
Série třenic, ne jedna epizoda
Incident s leskem nestojí v Harryho vyprávění osamoceně. Řadí ho do řetězce raných nesouladů, které se postupně vrstvily. Už při prvním soukromém setkání s Williamem a Kate zaznamenal kontrast: Meghan přišla v roztrhaných džínech, bosá, objímala se s lidmi, které sotva znala. Kate byla formálnější, odměřenější.
Krátce po fóru pak přišla další epizoda: Meghan podle Harryho prohodila poznámku o „baby brain“, tedy hormonálních výkyvech Kate, která byla v té době těhotná s princem Louisem. Harry tvrdí, že šlo o nevinnou americkou frázi, ale Kate ji vzala osobně. Následovala hádka, do které se zapojili i William a Harry.
Z každého takového momentu se v Harryho verzi stával další kamínek v mozaice, kde Meghan postupně ztrácela pozici uvnitř rodiny, ne kvůli jednomu gestu, ale kvůli součtu drobností, které nikdo neřešil, dokud nebylo pozdě.
Dva pohledy na stejný příběh
Harryho výklad ale není jediný. Královská expertka Katie Nichollová už v prosinci 2018 pro Vanity Fair tvrdila, že mezi Kate a Meghan nebyl žádný aktivní rozkol. Spíš chyběla blízkost. Skutečné napětí podle ní existovalo hlavně mezi bratry, Williamem a Harrym.
Rozdíl v optice je zásadní. Harry skládá příběh zpětně, z pozice člověka, který rodinu opustil a potřebuje vysvětlit proč. Nichollová pozorovala situaci v reálném čase a viděla spíš dva muže, kteří se odcizovali, než dvě ženy, které se nenáviděly. Obě verze mohou být pravdivé současně, jenže veřejnost si vždy vybere tu jednodušší. A lesk na rty je jednodušší než roky bratrského odcizování.
Chladnost, která přetrvala
Že nejde o uzavřenou kapitolu, ukázala windsorská pietní procházka 10. 9. 2022, dva dny po smrti královny Alžběty II. Obě dvojice šly vedle sebe podél zámeckých zdí, přijímaly kondolence od veřejnosti. Podle agentury Reuters spolu během zhruba čtyřicetiminutového setkání téměř nepromluvily.
O rok a půl později, v únoru 2024, Katie Nichollová pro Entertainment Tonight konstatovala, že případné kontakty Sussexů směrem ke Kate a králi Karlovi III. vypadají spíš jako lidská zdvořilost než známka skutečného oteplení. U Kate neviděla žádné náznaky měknutí.
Proč Harry příběh vyprávěl
V rozhovoru s Michaelem Strahanem pro ABC News, který neunikl pozornosti naší Redakce VIPŽivot, Harry vysvětlil svou motivaci prostě: bez pravdy venku nevidí cestu k míru. Hlavního viníka poškození Meghaniny reputace nespatřuje v Kate, ale v britských tabloidech, které z každého gesta vyrobily důkaz, že vévodkyně ze Sussexu do královské rodiny nepatří. Kate v jeho textu funguje jako jedna z postav příběhu, ne jako záporná hrdinka.
Kdo chce Harryho verzi posoudit sám, najde knihu v překladu Jitky Jeníkové pod názvem Náhradník, v tištěné podobě u nakladatelství Práh i jako audioknihu na Audiotéce, kde ji na devatenáct a půl hodiny načetl Daniel Krejčík.
Jedna tuba lesku na rty nezničila vztah dvou žen. Ale v Harryho paměti zůstala jako okamžik, kdy poprvé jasně viděl, že jeho nová rodina a ta stará mluví jiným jazykem, a nikdo nemá v úmyslu se učit ten druhý.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová