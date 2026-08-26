Plekancová promluvila o Vondráčkové jako matce: Kluky dala do školky ve dvou, dvakrát měsíčně létala na Kubu

3. prosince 2018, podvečer. Na webu
eXtra.cz vychází rozhovor, ve kterém matka hokejisty Tomáše Plekance po „dlouhém přemýšlení a přemlouvání“ poprvé pod vlastním jménem mluví o tom, jak podle ní vypadal rodinný život v domácnosti jejího syna a Lucie Vondráčkové. Neříká jednou větou „je špatná matka“. Místo toho skládá obraz z dílčích příkladů: soukromá miniškolka od dvou let věku, opakované lety na Kubu, odlet do Los Angeles bez dětí, tlak na umění místo sportu. A celé to obaluje ironií, která nechává málo prostoru k pochybnostem o jejím záměru. Rozhovor padá do nejostřejší fáze rozvodové a opatrovnické bitvy, která v té době paralyzuje obě strany i jejich okolí. Co přesně Plekancová řekla, a co se od té doby zkreslilo
Nejcitovanější pasáž zní v originále takto:
„Lucie tak maminkovala, že oba kluci chodili už od brzkého věku cca dvou let do legální a vládou povolené miniškolky pro pět dětí. A byla to soukromá školka.“ Plekancová tím nereagovala na otázku o pedagogice dvouletých dětí. Reagovala na tvrzení blíže neidentifikovaného „kamaráda Lucie Vondráčkové“, který veřejně prohlásil, že děti nikdy do soukromých školek nechodily, a že tedy Plekanec za ně ani neplatil. Výrok fungoval dvojmo: jako důkaz, že syn skutečně hradil soukromou péči, a současně jako bodnutí do obrazu obětavé matky.
Druhý příklad se týkal Kuby. Plekancová si stěžovala, že tam Lucie pobývala až příliš často:
Plekancová zmínila i odlet Vondráčkové do Los Angeles hned po Štědrém dnu, bez dětí. A přidala hodnotový střet: „Loňský rok i dvakrát za měsíc,“ zní další pasáž z rozhovoru. „My bychom je hnali do sportu, máma je žene do umění.“ Obrana, nebo útok? Obojí najednou
Celý rozhovor je rámovaný jako obrana syna. Plekancová vstupuje do veřejného prostoru v momentě, kdy se Plekanec potýká s nálepkou lakomce, člověka, který rodině odpírá peníze.
argumentuje. Každý příklad, který uvádí, má dvojí funkci: vyvrátit obvinění z neplacení a současně zpochybnit Vondráčkovou jako matku. „Kdyby byl škrt, tak by Lucie nemohla létat na dovolenou na Kubu,“
Zajímavý je i rozpor kolem vztahu tchyně a snachy. Vondráčková ještě v září 2018 veřejně prohlásila, že měla „moc hodnou tchyni“, která jí vždy hodně pomáhala. Plekancová to v prosinci přímo popřela:
Žádné jemné odstíny, žádné „záleží na úhlu pohledu“. Přímý protiúder. „Není to pravda. Ve skutečnosti jsme se ani moc nepotkávaly. Bývaly jsme spolu sotva jeden den.“
Přesto (a to se v pozdějších interpretacích ztrácí) Plekancová uznala, že Vondráčková s kluky „odmalinka docházela na gymnastiku“ a že budou šikovní. Nešlo tedy o úplné popření mateřské péče, spíš o systematickou demolici jejího veřejného obrazu.
Zdroj fotografie: Nextfoto Jak Vondráčková reagovala
Nemlčela. Už 4. prosince 2018 se na sociálních sítích ohradila proti kubánské výtce. Podle
iDNES.cz napsala, že Kuba je „jediná obrana proti Adamovu zimnímu kašli“ a „požehnání v kanadských mrazech“. Zároveň ji označila za „nejlevnější destinaci široko daleko“, což mělo vyvrátit podtext rozhazovačnosti na účet Plekance.
Zdravotní důvod, zimní kašel syna Adama, je jediné vysvětlení, které Vondráčková veřejně nabídla. Lékařské doporučení ani diagnózu otevřené zdroje nedokládají. V kontextu rozvodové bitvy ale nešlo o medicínskou debatu. Šlo o to, kdo vypadá jako zodpovědnější rodič.
Rozvodová válka jako boj o veřejný obraz
Výroky Plekancové nebyly izolovanou rodinnou vzpomínkou. Zapadaly do širší strategie, ve které obě strany bojovaly o to, kdo bude v očích veřejnosti, a potenciálně i soudu,
vypadat jako lepší rodič a spolehlivější člověk. Plekanec sám ve svých veřejných výstupech volil jiný tón: mluvil o tom, že děti mají „neskutečný binec v hlavě“, že potřebují oba rodiče, že chce kompromis. Matka šla po osobních příkladech a ironii. Obsahově stáli na stejné straně, formou se doplňovali.
Kauza měla reálné důsledky. Kanadský odvolací soud v březnu 2019 rozhodl, že se synové po konci školního roku vrátí do Česka. V září 2019 obě strany vydaly společné prohlášení prostřednictvím právníků: spory končí, děti nesmí trpět rozpadem vztahu.
Kde jsou dnes
Poslední veřejně dohledatelný přímý výrok Vondráčkové k fungování s Plekancem pochází z prosince 2021. V pořadu Face To Face na Streamu řekla, že spolu mají
„korektní vztahy“ a „našli takový balanc“. V lednu 2026 už v podcastu pro ProŽeny.cz mluví hlavně o výchovném režimu synů: britská škola, denně kniha a sport, mobil až potom. O Plekancové ani o vztahu s bývalou tchyní se nezmiňuje. Zda spolu dnes obě ženy udržují jakýkoli kontakt, veřejně zřejmé není.
Rozhovor z prosince 2018 zůstává jedním z nejtvrdších veřejných vstupů prarodiče do české celebritní rozvodové kauzy. Plekancová tehdy řekla nahlas to, co se v opatrovnických sporech obvykle říká jen za zavřenými dveřmi soudní síně, a právě proto její slova rezonují dodnes.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová