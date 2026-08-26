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Hledají ohrožené stromy a zakládají lesní školky. Odborníci z Brna mapují Amazonii

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Odborníci z Mendelovy univerzity v Brně (MENDELU) hledají v peruánské Amazonii kriticky ohrožené druhy stromů a zakládají lesní školky pro jejich záchranu.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek

Zdroj: pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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