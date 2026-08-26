Manželé se snažili před bouří vrátit do přístavu. Žena spadla přes palubu, pátralo po ní 200 záchranářů

Stačilo několik minut a situace na jezeře se úplně změnila. Pětašedesátiletá žena se ve středu 5. srpna 2026 plavila se svým 68letým manželem na motorovém člunu po Bodamském jezeře. Dvojice se vracela ze směru od Švýcarska a kvůli přicházející bouřce zamířila k domovskému přístavu. Počasí je ale zastihlo dříve, než se dokázali dostat do bezpečí.
Bouřková buňka se dostala přímo nad jejich člun
K neštěstí došlo krátce před 19. hodinou u německého Kressbronnu. Nad místem, kde se člun právě nacházel, se vytvořila silná bouřková buňka doprovázená prudkým deštěm a výrazně rozbouřenou hladinou. Podmínky na jezeře se během krátké chvíle staly velmi nebezpečnými.
Právě při silném vlnobití žena spadla z člunu do vody. Její manžel ji ještě krátce viděl mezi vysokými vlnami, následně mu však zmizela z dohledu. Jakmile pochopil, že ji sám nedokáže najít, zavolal na tísňovou linku.
Následoval rozsahově mimořádný zásah. Kvůli poloze Bodamského jezera, které leží mezi Německem, Rakouskem a Švýcarskem, se do pátrání mohly rychle zapojit záchranné složky všech tří zemí.
Ženu hledalo přibližně 200 lidí
Vyhlášen byl mezinárodní poplach pro mimořádnou událost na jezeře. Do pátrání se zapojilo přibližně 200 záchranářů, mezi nimi německá vodní policie, rakouská vodní policie, švýcarská jezerní policie, hasiči i vodní záchranáři.
Rozbouřenou hladinu prohledávaly záchranné čluny a ze vzduchu pomáhal také policejní vrtulník. Pátrání na vodě pokračovalo až do setmění, kdy už podmínky neumožňovaly bezpečně pokračovat v původním rozsahu. Akce tím ale úplně neskončila. Na pobřeží pokračovala pátrací skupina se záchranářskými psy, která procházela okolí jezera.
Noc bohužel žádný zásadní posun nepřinesla. Záchranáři proto počítali s tím, že pátrání za denního světla znovu obnoví.
Ráno přišla tragická zpráva
Ve čtvrtek 6. srpna kolem sedmé hodiny ráno si dva lidé na pláži u Langenargenu všimli bezvládného těla ve vodě a okamžitě přivolali pomoc. Záchranáři ženu vytáhli na břeh, přivolaný lékař jí už ale nedokázal pomoci a konstatoval smrt.
Následná identifikace potvrdila, že jde právě o 65letou ženu, která předchozí večer během bouřky spadla z motorového člunu. Rozsáhlé mezinárodní pátrání tak skončilo tragickým nálezem.
Událost ukazuje, jak rychle se mohou podmínky na velkém jezeře změnit. V okamžiku, kdy se k silnému dešti přidá prudký vítr a vysoké vlny, se i cesta k nedalekému přístavu může během několika minut proměnit v nebezpečnou situaci. V tomto případě se manželé před bouřkou skutečně snažili vrátit do bezpečí. Počasí je ale zastihlo přímo na otevřené vodě a na reakci zůstalo příliš málo času.
Zdroje: krone.at, presseportal.de, orf.at