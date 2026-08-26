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Ornella Koktová si nové bydlení nemůže vynachválit: Z lokality je nadšená

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Ornella Koktová (33) se s rodinou zabydlela v Praze a změnu si zatím nemůže vynachválit. V rozhovoru pro Aplausin.cz prozradila, jak nové prostředí vyhovuje jejím třem dětem. Oproti životu na Slapech oceňuje především to, že mají školu i školku jen pár ulic od domova. Zároveň se ale nemuseli vzdát ani přírody, jelikož bydlí nedaleko Divoké Šárky.
Ornella Koktová promluvila o novém bydlení.

Ornella Koktová promluvila o novém bydlení.

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

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