Řecko má za sebou desítky požárů během jediného dne. Jónské ostrovy jsou ve velmi vysokém nebezpečí

Řecké léto se bez zvýšeného rizika požárů obejde jen málokdy a závěr srpna letošního roku není výjimkou. Za pouhých 24 hodin od pondělního do úterního večera vzniklo v zemi celkem 39 požárů v zemědělské krajině, lesích a další vegetaci. Dobrou zprávou je, že většinu z nich se podařilo zachytit rychle. Čtyřiadvacet požárů hasiči zvládli už v jejich počáteční fázi, zatímco u dalších patnácti zásahy v době vydání poslední oficiální zprávy pokračovaly. Příčiny jednotlivých požárů se nyní vyšetřují.
Jónské ostrovy přešly do režimu Red Code
Pro české turisty je podstatná především situace na západě země. Ve středu 26. srpna byl pro celý region Jónských ostrovů vyhlášen velmi vysoký stupeň nebezpečí požárů, tedy kategorie 4. Současně byla oblast uvedena do režimu Red Code, což znamená výrazně vyšší připravenost složek civilní ochrany a mobilizaci potřebných lidí i techniky pro případ rychlého vzniku nebo šíření požáru.
Jónské ostrovy přitom nejsou okrajovou dovolenkovou oblastí. Patří sem například Korfu, Zakynthos, Kefalonie nebo Lefkada, tedy místa, kam během léta míří velké množství zahraničních návštěvníků. Samotný Red Code ale neznamená, že by se ostrovy evakuovaly nebo že by na nich v tuto chvíli hořely turistické resorty. Jde především o preventivní režim kvůli podmínkám, při nichž může případný požár vzniknout snadněji a následně se rychleji šířit. V dostupných aktuálních informacích není potvrzena evakuace hotelového resortu ani turistické pláže na Jónských ostrovech.
Na Zakynthosu a Kefalonii už platí konkrétní omezení
Pro návštěvníky některých ostrovů ale zvýšené riziko není pouze údajem na mapě. Na Zakynthosu byl na středu vyhlášen zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob i vozidel v řadě lesních oblastí, lokalit Natura, parků a hájů. Omezení se týká mnoha částí ostrova a místní úřady zároveň upozorňují na riziko slepých komunikací, které mohou být při případném požáru nebezpečné.
Podobné opatření se dotklo také Kefalonie. Národní park Ainos a další oblasti s vysokým rizikem požáru mají být uzavřeny pro vozidla i návštěvníky od úterního večera 25. srpna až do čtvrtečního rána 27. srpna. Pro turisty, kteří plánovali výlet do vnitrozemí nebo pěší túru v přírodě, tak může být nutné program změnit. Běžného pobytu u moře se tato konkrétní omezení automaticky netýkají.
Evakuační zprávy přišly z jiných částí Řecka
Během úterních požárů skutečně došlo i na preventivní přesuny obyvatel, ty se však netýkaly Jónských ostrovů. Jeden z vážnějších zásahů probíhal u Agios Vlasios v oblasti Boiótie, kde se oheň rozšířil v nízké vegetaci. Do boje s požárem byly nasazeny desítky hasičů, pozemní technika a také letadla a vrtulníky. Lidé v okolí dostali prostřednictvím systému 112 nejprve varování a následně byl vydán pokyn k přesunu osob ze širšího okolí osady Tsoukalades směrem k Livadii.
Další pokyn prostřednictvím systému 112 byl během požáru vydán také na Salamině. Obyvatelé širší oblasti sídel Ano Vasilika a Nea Salamina měli zamířit směrem k pobřeží Karaiskaki. Ani tento případ ale nemá přímou souvislost s dnešním zvýšeným stupněm nebezpečí na Korfu, Zakynthosu, Kefalonii či dalších Jónských ostrovech.
Turisté by měli sledovat hlavně místní omezení
Situace tak zatím není důvodem k tvrzení, že by dovolené na Jónských ostrovech byly plošně ohrožené. Zvýšenou pozornost ale rozhodně vyžaduje. Kategorie 4 znamená velmi vysoké nebezpečí a místní úřady jsou kvůli němu v mimořádné pohotovosti. Turisté by proto neměli ignorovat zákazy vstupu do lesů, uzavírky výletních lokalit ani případná upozornění systému 112.
Zvlášť lidé, kteří se právě nacházejí na Zakynthosu nebo Kefalonii, by si měli před cestou do vnitrozemí nebo do přírodních oblastí zkontrolovat aktuální místní opatření. Situace se při požárech může měnit během několika hodin a omezení, které ráno neplatilo, může být během dne zavedeno.
Řecko nyní především ukazuje, jak rozdílné mohou být dvě zprávy, které na první pohled vypadají stejně dramaticky. Země skutečně během jediného dne bojovala s desítkami požárů a na Jónských ostrovech skutečně platí velmi vysoké riziko. Zatím ale nejsou potvrzené evakuace turistických letovisek v této oblasti. Pro návštěvníky je proto na místě obezřetnost a respektování omezení, nikoli zbytečná panika.
Zdroje: protothema.gr, civilprotection.gov.gr, fireservice.gr, ertnews.gr, kefalonialife.gr