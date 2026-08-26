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Václav Klaus nabádá Čechy, aby se ve stáří nespoléhali na stát: Sám přitom pobírá astronomickou rentu i důchod

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Václav Klaus dlouhodobě vyzývá lidi, aby se na stáří chystali hlavně sami. Současně ale pobírá starobní důchod i zákonnou rentu pro bývalé prezidenty.
Fotografie Václava Klause

Fotografie Václava Klause

Zdroj: Foto: Nextfoto, Václav Klaus na křtu knihy Stále na cestách
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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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