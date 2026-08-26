Václav Klaus nabádá Čechy, aby se ve stáří nespoléhali na stát: Sám přitom pobírá astronomickou rentu i důchod

Václav Klaus dlouhodobě vyzývá lidi, aby se na stáří chystali hlavně sami. Sám ale současně pobírá starobní důchod i zákonnou rentu pro bývalé prezidenty.
V červnu mu bylo pětaosmdesát, i přesto z veřejného prostoru nezmizel. Vystupuje, komentuje politiku, poskytuje rozhovory. Téma jeho důchodu se ale čas od času vrací, jak jsme na In-Lifestyle zaregistrovali. A to nejen kvůli prezidentským nárokům, které nejsou malé, ale také kvůli Klausovým dlouhodobým výrokům o tom, že lidé nemají ve stáří spoléhat hlavně na stát.
Nárok na penzi získal ještě před zvolením prezidentem
Václav Klaus dosáhl důchodového věku už 19. června 2002. Bylo to tedy ještě předtím, než byl 28. února 2003 zvolen prezidentem republiky. Starobní důchod se u něj proto neobjevil až jako nějaká tečka po odchodu z nejvyšší politiky. Po skončení prezidentského mandátu k němu přibyl ještě zvláštní příspěvek určený bývalým prezidentům.
Opírá se o zákon, který poslanci přijali na konci roku 2003. Podle něj má exprezident nárok na 50 tisíc korun měsíčně pro osobní potřebu a dalších 50 tisíc korun na kancelář a asistenta. K tomu patří služební auto s řidičem a v některých případech i ochranka. Nejde o Klausovu zvláštní výjimku, stejný režim se vztahuje i na další bývalé hlavy státu.
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Citlivé místo celé debaty
Klausovy názory na důchody nejsou žádná novinka. Když v roce 2011 odmítl podepsat změny v penzijním systému, Aktuálně psalo, že stáří nevnímá jako situaci, kterou má v první řadě řešit stát. Od té doby opakovaně zdůrazňoval, že lidé mají na stáří myslet už během produktivního života a nespoléhat se pouze na veřejné peníze.
Tady ale jeho argumentace naráží na věc, která část veřejnosti dráždí. Běžný starobní důchod je jedna rovina; kdo splní podmínky, má na něj nárok. Prezidentská renta je něco jiného, výhoda vyhrazená úzkému okruhu lidí. Výzva k osobní odpovědnosti zní zkrátka jinak od člověka, který má ke standardní penzi ještě státem garantovaný nadstandard.
Do role běžného penzisty se nikdy netlačil
Na Klausovi je zároveň vidět, že se do představy klidného důchodce nikdy moc nevešel. Už dříve říkal, že do důchodu v obvyklém smyslu slova odejít nechce, což připomněl web ČT24. Do kanceláře dochází dál, píše komentáře, přednáší a vystupuje v médiích. V tomto ohledu je jeho přístup rovněž konstantní: dosažení penzijního věku pro něj neznamenalo odchod z veřejného života.
Výše jeho starobního důchodu přitom veřejně známá není. Podstatnější je asi obraz, který kolem sebe Klaus dlouhodobě vytváří. Vždy byl člověkem hodně aktivním, sportoval a rád chodil po horách. Ani stáří nespojuje s ústupem do pozadí, spíš naopak. Penze pro něj nebyla uzavřením politické dráhy, ale jednou z částí zázemí, vedle něhož si dál drží pozici bývalého prezidenta, jehož je slyšet.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Václav Klaus nabádá Čechy, aby se ve stáří nespoléhali na stát: Sám přitom pobírá vysoký důchod i rentu byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.