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San Jose dostalo pět gólů. Pak brankáři Gunnovi utekl na hřiště syn a trenér soupeře začal řešit doživotní zákaz

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Pro brankáře Anguse Gunna to nebyl právě ideální večer. Jeho San Jose Earthquakes prohrálo doma s Minnesotou United 1:5 a v nastavení už se čekalo prakticky jen na závěrečný hvizd. Pak se ale na hřišti objevil další člen rodiny Gunnových.
San Jose dostalo pět gólů. Pak brankáři Gunnovi utekl na hřiště syn a trenér soupeře začal řešit doživotní zákaz

San Jose dostalo pět gólů. Pak brankáři Gunnovi utekl na hřiště syn a trenér soupeře začal řešit doživotní zákaz

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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