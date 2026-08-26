San Jose dostalo pět gólů. Pak brankáři Gunnovi utekl na hřiště syn a trenér soupeře začal řešit doživotní zákaz

Malý syn domácího gólmana unikl z prostoru u postranní čáry, dostal se hluboko na trávník a na několik okamžiků se stal nejsledovanějším účastníkem zápasu. Trenéra Minnesoty Camerona Knowlese napadlo jediné: na doživotní zákaz vstupu na stadion je snad ještě trochu brzy.
Minnesota měla zápas v San Jose dávno pod kontrolou. V nastavení vedla 5:1, domácí už neměli reálnou šanci výsledek změnit a komentátoři mohli pomalu balit večer. Jenže přibližně v 91. minutě se přenos místo fotbalistů zaměřil na podstatně menší postavu, která se bez zjevného respektu k pravidlům MLS pohybovala po hřišti.
Komentátorka Apple TV Kyndra de St. Aubin chvíli hledala vhodnější vysvětlení a pak situaci popsala způsobem, který už příliš vylepšit nešlo:
„Na hřišti je dítě.“ Batole se dostalo až do blízkosti pokutového území, než jej pracovník stadionu zvedl a odnesl zpět k dospělým za postranní čárou. Oficiální MLS z celé akce následně udělala vlastní krátké video. VIDEO Když vám zápas nezachrání táta, můžete to zkusit sami
Příběh dostal ještě lepší pokračování díky fotografiím z utkání. Jejich popisek identifikuje malého narušitele jako
syna brankáře San Jose Anguse Gunna. Domácí gólman tedy během jediného večera sledoval pět míčů ve vlastní síti a nakonec ještě vlastního potomka na hrací ploše.
Na případný rodinný taktický plán bylo ovšem poněkud pozdě. Minnesota měla čtyřgólový náskok a nečekaný zásah z rodinných rezerv San Jose výsledek změnit nedokázal.
Mnohem lépe situaci vytěžil trenér hostů Cameron Knowles. Když zjistil, proč se závěr utkání na chvíli zastavil, prohlásil, že je podle něj
trochu brzy na to dostat doživotní zákaz vstupu na stadion. Minnesota si pak z celé situace utahovala i na sociálních sítích a připomněla dalšího slavného nezvaného návštěvníka MLS – mývala, který v roce 2024 přerušil zápas Philadelphie s New York City a později dostal fanouškovské jméno Raquinho. MLS má na nečekané návštěvníky evidentně talent
Dítě na trávníku přitom není v severoamerické soutěži úplnou premiérou. Podobné případy už MLS zažila a malé děti se na hřiště dostaly i při předchozích utkáních. Většina narušitelů zápasů přitom bývá výrazně starší, rychlejší a bezpečnostní služba s nimi obvykle nemá tak něžné zacházení.
Tentokrát však nevznikl žádný skutečný problém. Zápas byl rozhodnutý, malého návštěvníka personál během chvíle odchytil a závěr utkání mohl pokračovat. San Jose mělo po porážce 1:5 jen málo důvodů k veselí, ale alespoň jednu cenu domácí získali.
Největší pozornost večera totiž nakonec nesebral žádný z pěti střelců Minnesoty. Stačilo mít mnohem kratší nohy, žádný dres a velmi volný vztah k tomu, kdo vlastně smí během zápasu vstoupit na hřiště.
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