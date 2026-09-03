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Mladistvá z Jablonce skončila ve vazbě: Za napadení hlídače jí hrozí pět let

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Dennívýzva
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Krvavý pondělní incident z jabloneckého supermarketu Albert má zásadní posun. Pokus pracovníka ostrahy překazit krádež skončil jeho napadením, údajně nožem, a hospitalizací v nemocnici. Policisté nezletilou útočnici zadrželi během několika minut a kriminalisté již zahájili její trestní stíhání.
Mladistvá z Jablonce skončila ve vazbě: Za napadení hlídače jí hrozí pět let

Mladistvá z Jablonce skončila ve vazbě: Za napadení hlídače jí hrozí pět let

Zdroj: Vězeňská služba ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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