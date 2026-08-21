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Kočka své jméno zná a váš hlas pozná. O to osobnější začíná být její ignorování

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Řeknete jméno. Nic. Řeknete ho podruhé. Jedno ucho se pootočí přibližně o tři milimetry a zase se vrátí do původní polohy. Potřetí už začínáte pochybovat, zda zvíře, které před chvílí zaslechlo dopad granulky na podlahu přes dvoje dveře, náhle neutrpělo akutní poruchu sluchu.
Kočka své jméno zná a váš hlas pozná. O to osobnější začíná být její ignorování

Kočka své jméno zná a váš hlas pozná. O to osobnější začíná být její ignorování

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žlutá kočka

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