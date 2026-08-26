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Motýl z jihovýchodní Asie žije jen dva týdny a nemá ústa. Přežívá díky křídlům, která vypadají jako hlavy dvou jedovatých hadů

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Dospělý atlas velký nemá funkční sosák. Nepřijímá potravu, neregeneruje. Žije z toho, co najedla housenka, a v průměru mu to vystačí na pět dní.
Motýl z jihovýchodní Asie žije jen dva týdny a nemá ústa. Přežívá díky křídlům, která vypadají jako hlavy dvou jedovatých hadů

Motýl z jihovýchodní Asie žije jen dva týdny a nemá ústa. Přežívá díky křídlům, která vypadají jako hlavy dvou jedovatých hadů

Zdroj: Foto: PxHere
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

Články z VědaŽivě.cz přibližují aktuální dění ve světě vědy, technologií a přírody způsobem, který je srozumitelný i pro čtenáře bez odborného vzdělání. Nabízejí přehled nových objevů, výzkumů a trendů, ale i zajímavosti z každodenního života, které mají vědecké pozadí – od lidského zdraví přes...

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