Motýl z jihovýchodní Asie žije jen dva týdny a nemá ústa. Přežívá díky křídlům, která vypadají jako hlavy dvou jedovatých hadů

Přesto patří k nejfotografovanějším nočním motýlům planety. Důvod je vidět na první pohled: špičky jeho předních křídel vypadají jako hlavy hadů. Nejde o náhodu v kresbě ani o pareidolii unavených entomologů. Je to kombinace tvarového zakončení křídla, kontrastních skvrn připomínajících oči a kresby, která imituje hadí tlamu. Když se k tomu přidá chování po vyrušení, tedy pád k zemi a pomalé, rytmické pohyby křídly, výsledek je obranný trik dotažený do neobvykle přesvědčivé podoby na ploše, která může měřit až 27 centimetrů od špičky ke špičce.
Dvě hadí hlavy na jednom motýlovi
Klíčové slovo je „dvě.“ Každé přední křídlo nese na svém apexu vlastní hadí motiv: lobovaný, hákovitý výběžek, na němž sedí skvrna připomínající oko a kresba evokující tlamu. Při rozepjatých křídlech tak pozorovatel vidí dvě hadí hlavy symetricky rozmístěné po stranách těla motýla.
Odborná kapitola z přehledu mimikry u motýlů, publikovaná nakladatelstvím IntechOpen, výslovně popisuje, že iluzi netvoří jen pigmentová kresba, ale i samotný tvar zakončení křídla. Bez lobovaného apexu by skvrna vypadala jako skvrna. Bez skvrny by tvar vypadal jako tvar. Teprve jejich souhra vytváří dojem hadí hlavy, a právě proto je mimikry atlase neobvykle konkrétní ve srovnání s běžnějšími očkovými skvrnami jiných motýlů.
Podobné hadí kresby na křídlech popisuje odborná literatura i u jihoamerického rodu Rothschildia. Atlas ale vyniká trojkombinací: obří rozměr křídel, zřetelně tvarovaný apex a aktivní chování po vyrušení.
Natural History Museum i Florida Museum shodně uvádějí, že vyrušený atlas padá na zem a pomalu pohybuje křídly, čímž iluzi zesiluje i v pohybu.
Důležitá poznámka: přestože více muzejních a odborných zdrojů popisuje hadí mimikry atlase jako obrannou adaptaci,
Florida Museum výslovně upozorňuje, že tato hypotéza u tohoto druhu nebyla přímo experimentálně otestována na predátorech. Předpokládá se, že má odrazovat, ale prokázáno v kontrolovaném pokusu zatím nebylo. Život bez úst: metabolický sprint housenky
Dospělý atlas má zakrnělý, nefunkční sosák. Nepije nektar, nežere pyl, neolizuje ovoce. Celý jeho dospělý život (páření, let, kladení vajec) běží výhradně na energetických zásobách, které nashromáždila housenka před zakuklením.
Housenka atlase dorůstá délky kolem 11 centimetrů a během svého vývoje intenzivně požírá listy hostitelských dřevin. Ukládá tuky a živiny do těla, z něhož po přeměně v kukle vznikne dospělec. Ten pak přes den většinou odpočívá, šetří energii a aktivuje se až po setmění.
Jak dlouho to vydrží? Popularizační zdroje se rozcházejí, od čtyř dnů po dva týdny. Laboratorní studie publikovaná v časopise The Bioscan přinesla konkrétnější čísla:
Samci: průměrně 4,8 dne Samice: průměrně 8,6 dne
Dva týdny jsou tedy horní popularizační odhad, ne univerzální pravidlo. Samice žijí déle pravděpodobně proto, že potřebují čas na nakladení vajíček. Samci svůj úkol (najít samici pomocí feromonů a spářit se) zvládnou rychleji.
VIDEO Proč zrovna had, a proč zrovna tak velký motýl
Evoluční logika mimikry je v principu jednoduchá. Přirozený výběr zvýhodňuje jedince, jejichž vzhled nebo chování snižuje pravděpodobnost útoku predátora. I drobná odchylka v kresbě křídla, která vedla ptáka k zaváhání, mohla svému nositeli přinést výhodu. Napříč generacemi se takové odchylky kumulovaly.
U atlase se to dá přenést na tvar i kresbu apexu. Přímou evoluční rekonstrukci „krok za krokem“ pro tento konkrétní druh se nepodařilo dohledat, ale obecný mechanismus (přirozený výběr zvýhodňující mimetické varianty) popsali už klasičtí autoři jako P. M. Sheppard v padesátých letech a potvrzují ho moderní přehledy aposematismu a mimikry u motýlů.
Velikost křídel přitom není jen vedlejší efekt. Rozpětí 18 až 30 centimetrů (samice bývají větší) dává kresbě čitelnost na větší vzdálenost. Větší plocha znamená větší „plátno“ pro iluzi, a zároveň větší objekt, který predátor spíš zaregistruje. Podle nás právě proto dává kombinace obřích křídel a hadí mimikry smysl: motýl, kterého si predátor všimne, potřebuje silnější odstrašení než motýl, který zůstane neviditelný.
Kde ho uvidíte: v Asii i v Praze
V přírodě žije atlas velký v tropických a subtropických lesích jižní, východní a jihovýchodní Asie, od Indie přes Čínu po Malajsii a Indonésii. Sarawacký lesní úřad ho popisuje jako noční druh přitahovaný světlem, takže největší šanci na setkání mají cestovatelé večer a v noci u osvětlených okrajů lesa nebo u ubytování v blízkosti hostitelských dřevin.
V Česku ho lze prokazatelně spatřit v
Botanické zahradě Praha ve skleníku Fata Morgana, kde Attacus atlas figuruje mezi druhy sezonní výstavy živých tropických motýlů. V roce 2015 se v Troji podařil i úspěšný odchov. Výstava „Motýli: Umění přežít“ běžela letos od 2. dubna do 17. května; kdo ji nestihl, může sledovat termíny příští sezony.
Zajímavost na závěr: kokony atlase produkují odolné hnědé vlákno známé jako fagara silk a v některých částech Asie se opuštěné kokony používají jako drobné peněženky či řemeslný materiál.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková