Lesní barbaři. Trhání klobouků bedel by se mělo trestat

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Lesní barbaři. Trhání klobouků bedel by se mělo trestatPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Houby už opět začaly růst. Setkat se lze s mnoha druhy, které rozhodně stojí za sběr. Typickým příkladem velmi oblíbené sezonní houby je nepochybně bedla vysoká. Jde o houbu, kterou lze vidět již z dálky. Často má rozvinutý velký klobouk, který nápadně připomíná deštník. Sbírat lze ale i mladší plodnice, které ještě nejsou rozvinuté. Když houbu utrhnete celou a namočíte ji přes noc do vody, dokáže se rozvinout. My se v následujících řádcích zaměříme na sběr bedel jako takový a na jeden nešvar, který je bohužel u mnohých houbařů celkem častý.
Zbytek bedly
Zdroj: Radek Štěpán
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