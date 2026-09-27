Hraboš v zahradě: jeho přítomnost poznáte podle okousaných stromků

Hlodavci včetně hrabošů jsou pro zahrádkáře doslova noční můrou, protože dokážou napáchat nemalé škody například v podobě zničeného trávníku nebo okousaných rostlin. Na podzim se navíc s radostí stahují do našich obydlí. Pro efektivní boj s hlodavci je nutné jejich přítomnost v zahradě odhalit co nejdříve. Poznáte je podle typických znaků.
Jak poznat hraboše
Jedná se o nenápadné malé hlodavce s šedohnědým kožíškem a krátkým ocáskem. Na první pohled se zdají jako malá neškodná zvířátka, ale opak je pravdou. Na zahradě mohou ale napáchat pěknou paseku. Jelikož jsou hraboši býložravci, likvidují trávu, mladé stromky, hlízy i semena rostlin. Důsledkem je pak totální destrukce poškozených rostlin. Přítomnost hlodavců na zahradě poznáme podle sítě úzkých cestiček, které si tvoří v trávníku a nenápadných několikacentimetrových děr v zemi.
Pozor na rostliny a mladé stromky
Dalším znakem přítomnosti hrabošů je postupně uvadající vegetace. Pokud zpozorujete, že rostliny vadnou po trsech, je to jasný signál toho, že vaši zahradu obsadili hraboši. Ti s oblibou ničí kořeny. Rádi také okusují zejména mladé stromky těsně nad povrchem země. Na nich si pochutnávají hlavně v zimních měsících a dokážou je úplně zlikvidovat.
Foto: Pixabay
Likvidace hrabošů
Ideálním obdobím pro likvidaci hrabošů je právě podzim. Jakmile udeří mráz a sníh, zalezou si do svých nor a zbavit se jich bude velmi obtížné. Důležitý je pravidelný úklid na zahradě. Nenechávejte zde spadlé plody, které by mohly hraboše svou vůní lákat. Účinné jsou pro ti nim speciální ultrazvukové plašiče. Hlodavci jsou velmi citlivý na určité pachy. Nevoní jim například aroma česneku, cibule nebo máty. Stačí je tedy po kouscích nacpat do děr v trávníku. Využít můžete i recept našich babiček na domácí zákvas. Smíchejte dva díly syrovátky, jeden díl podmáslí a jednu lžíci hořčice. Směs nechejte čtyři dny kvasit, a pak ji nalijte do děr.
Zdroje info: Autorka
Náhledové foto: Pixabay
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