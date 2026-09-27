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Hraboš v zahradě: jeho přítomnost poznáte podle okousaných stromků

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Hlodavci včetně hrabošů jsou pro zahrádkáře doslova noční můrou, protože dokážou napáchat nemalé škody například v podobě zničeného trávníku nebo okousaných rostlin. Na podzim se navíc s radostí stahují do našich obydlí. Pro efektivní boj s hlodavci je nutné jejich přítomnost v zahradě odhalit co nejdříve. Poznáte je podle typických znaků.
Řádění hrabošů na zahradě odzvonilo – na podzim

Řádění hrabošů na zahradě odzvonilo – na podzim

Zdroj: pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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