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Batáty a jejich skladování: v lednici dlouho nevydrží

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Možná už jste přišli na to, že kromě klasických brambor si můžete vypěstovat i ty, které označujeme jako „sladké brambory“ – čili batáty. I když jsou si tyto rostliny podobné, pochází z jiné čeledi, takže vyžadují trošku jiný přístup. Batáty potřebují hodně sluníčka. Pokud se rozhodnete je pěstovat, musíte si připravit sazeničky předem. Ven na záhon je dáte až v druhé polovině května, kdy už by neměly hrozit mrazíky. A na podzim, když listy žloutnou, je čas na jejich sklizeň. Jak je potom správně uskladnit?
Batáty

Batáty

Zdroj: Foto: Gemini
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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