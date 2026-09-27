Petržel naťová: Zářijový řez může rozhodnout o další sklizni

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Petržel naťová: Zářijový řez může rozhodnout o další sklizniPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Bylina, která vám při správné péči poskytne čerstvou nať dlouho po skončení léta. Září je přitom vhodným obdobím pro její průběžnou sklizeň. Způsob, jakým listy odstřihnete, může ovlivnit, zda rostlina ještě vytvoří další zdravou úrodu, nebo se zbytečně oslabí.
petržel
Zdroj: Pixabay
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Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...Všechny články tohoto autora →
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