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Petržel naťová: Zářijový řez může rozhodnout o další sklizni

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Dennívýzva
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Bylina, která vám při správné péči poskytne čerstvou nať dlouho po skončení léta. Září je přitom vhodným obdobím pro její průběžnou sklizeň. Způsob, jakým listy odstřihnete, může ovlivnit, zda rostlina ještě vytvoří další zdravou úrodu, nebo se zbytečně oslabí.
petržel

petržel

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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