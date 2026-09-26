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Slupky z česneku nepatří na kompost, pomohou proti škůdcům

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Loupání česneku se ředí mezi tradiční kuchyňské činnosti, bez kterých se prostě a jednoduše neobejdeme. Když česnek oloupeme, slupky tradičně vyhazujeme do koše, případně na kompost. Je to škoda, protože právě česnekové slupky dokážou doslova divy. Nevěříte? V následujících řádcích vám ukážeme, že mají opravdovou hodnotu. Hodí se nejenom proti škůdcům, kterých bývá v zahradě spousta.
Slupky od česneku

Slupky od česneku

Zdroj: Radek Štěpán
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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