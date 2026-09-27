Podzimní hnojení rozhodne o kondici záhonů: Tři věci, které teď půdě opravdu prospějí. Podzimní hnojení zahrady je jednou z posledních větších prací před zimou. Právě teď můžete půdě dodat živiny a organickou hmotu, které se budou hodit v další sezoně. Jenže pozor, s hnojivem není dobré střílet od boku. Draslík, fosfor, dřevěný popel i hořčice mají na zahradě své místo, každý však trochu jinak.
Podzimní hnojení začíná u půdy, ne u pytle s hnojivem
Rada, že na podzim patří do záhonů hlavně fosfor a draslík, má své opodstatnění, ale slepé přihnojování může půdě spíš přitížit. Fosfor se v půdě pohybuje velmi pomalu a při nadbytku se hromadí. Proto odborníci doporučují před výraznější úpravou půdy znát alespoň její pH a ideálně také výsledky půdního testu. Dusík je zase živina spojená především s růstem zelené hmoty. U rostlin, které se připravují na zimu, se proto s jeho dávkami vyplatí zacházet opatrně. Zvlášť u trvalek a dřevin nechcete na konci sezony podporovat bujný nový růst, který může být citlivější k mrazu.
Dřevěný popel: levné hnojivo, které umí i pořádně rozhodit pH
Dřevěný popel může být na zahradě užitečným zdrojem draslíku, vápníku a dalších prvků. Jeho složení se však liší podle druhu dřeva a způsobu spalování. Iowa State University uvádí přibližně 5 až 8 procent potaše a kolem 1 procenta fosforu. Popel navíc výrazně zvyšuje pH půdy (Iowa State University Extension). A právě tady je zakopaný pes. Pokud máte půdu už zásaditou, dalším popelem jí rozhodně nepomůžete. Opatrnost je namístě také u borůvek, azalek a dalších kyselomilných rostlin. Před pravidelným používáním proto není od věci půdu otestovat. Pokud test ukáže, že je popel vhodný, rozsypte ho rovnoměrně v tenké vrstvě a lehce zapravte do půdy. Používejte pouze čistý popel ze dřeva, nikoli popel z lakovaného, mořeného nebo jinak ošetřeného materiálu.
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Hořčice na záhoně funguje trochu jinak, než se traduje
Do podzimní zahrady může přijít také hořčice jako zelené hnojení. Tady však nejde o klasické hnojivo nasypané na půdu. Hořčice funguje jako krycí plodina, která rychle roste, zachytává část živin z půdy a po zapracování přidává organickou hmotu. Podle Cornell University může mít navíc její zelená hmota příznivý vliv na některé půdní choroby. Hořčici ale nenechávejte bez dozoru až do vysemenění. Snadno byste si na záhoně vypěstovali další práci. U některých druhů je také důležité počítat s tím, že patří do čeledi brukvovitých, takže při střídání plodin je rozumné myslet na choroby typické pro tuto skupinu.
Kostní moučka? Nejdřív zjistěte, co půdě chybí
Kostní moučka bývá často doporučována jako zdroj fosforu. Jenže právě s fosforem platí, že více rozhodně neznamená lépe. Pokud ho má půda dostatek, další dávka může být zbytečná. Odborníci proto doporučují před použitím kostní moučky půdu otestovat (Iowa State University Extension). Na podzim tedy platí jednoduché pravidlo: nejdřív zjistit, co půdě schází, a teprve potom sypat. V redakci jsme se shodli, že právě tahle drobnost může ušetřit peníze i zbytečné hnojení. Máte na zahradě půdu, která po sezoně působí unaveně? Možná právě teď nastal správný čas zjistit, co jí skutečně chybí.
TIP: Zkontrolujte si vejce již po příchodu domů. A pro delší trvanlivost je obraťte vzhůru nohama.
Zdroje informací: Autorka, https://yardandgarden.extension.iastate.edu/how-to/using-wood-ashes-home
Náhledové foto: Pixabay
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