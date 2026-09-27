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Podzimní hnojení rozhodne o kondici záhonů: Tři věci, které teď půdě opravdu prospějí

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Podzimní hnojení rozhodne o kondici záhonů: Tři věci, které teď půdě opravdu prospějí. Podzimní hnojení zahrady je jednou z posledních větších prací před zimou. Právě teď můžete půdě dodat živiny a organickou hmotu, které se budou hodit v další sezoně. Jenže pozor, s hnojivem není dobré střílet od boku. Draslík, fosfor, dřevěný popel i hořčice mají na zahradě své místo, každý však trochu jinak.
Hnojení zahrady, přírodní hnojení, přírodní hnojiva, mulč, káva, skořápky.

Hnojení zahrady, přírodní hnojení, přírodní hnojiva, mulč, káva, skořápky.

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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