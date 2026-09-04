Dědictví po jednom z nejznámějších párů: Šafránková po sobě zanechala 12,3 milionu, Abrhám 605 tisíc

Dvě čísla, dvě dědická řízení, jeden příběh. Když v červnu 2021 zemřela Šafránková, notář do soupisu zahrnul celé společné jmění manželů: vilu na pražském
Spořilově, dům ve Šlapanicích, čtvrtinu pozemků v Lomnici u Tišnova i červenou Škodu Fabii. O dva roky později, po Abrhámově smrti v říjnu 2022, řízení zachytilo už jen zlomek: parcely v Kunovicích, zůstatky na účtech, historickou Škodu 1101, Volvo S80 a práva k hereckým výkonům. Klíčový majetek totiž mezitím změnil vlastníka. Abrhám ho ještě za života přenechal synovi. Jedno jmění, dvě řízení
Mediální zkratka
„Šafránková 12,5 milionu, Abrhám 605 tisíc“ vypadá, jako by herečka byla dvacetkrát majetnější než její muž. Jenže první řízení zachytilo společné jmění obou manželů v okamžiku smrti Šafránkové, tedy vše, co za desítky let manželství nashromáždili dohromady. Podle občanského zákoníku se při úmrtí jednoho z manželů nejprve vypořádá společné jmění a teprve potom se dědí.
Abrhám jako pozůstalý manžel spadal do první dědické třídy spolu se synem Josefem. Podle veřejně dostupných informací ale svůj podíl z dědictví přenechal synovi. Vila na Spořilově byla podle katastrálních záznamů
přepsána na Josefa Abrháma ml. už v únoru 2022. Starý herec, jehož zdraví po smrti manželky rapidně upadalo, pověřil syna plnou mocí k vyřízení celé záležitosti.
Když pak Abrhám zemřel, do pozůstalosti logicky spadlo jen to, co ještě nebylo převedeno. Odtud těch 605 tisíc korun.
Co přesně zůstalo po každém z nich
Soupis majetku, který jsme se v Redakci VIPŽivot rozhodli připomenout, v obou řízeních ukazuje, jak systematicky rodina postupovala:
Po Šafránkové (12 364 438 Kč): Vila na Spořilově / v Záběhlicích Dům ve Šlapanicích u Brna Čtvrtina pozemků v Lomnici u Tišnova Škoda Fabia
Po Abrhámovi (605 000 Kč): Části parcel v Kunovicích Zůstatky na bankovních účtech Škoda 1101 (historický vůz) Volvo S80 Práva výkonného umělce a tantiémy Zdroj fotografie: Nextfoto
Za pozornost stojí, že notářské ocenění nemusí odpovídat tržní hodnotě. Pražská
vila by na trhu s nemovitostmi mohla vynést výrazně víc, než kolik činila její úřední cena v dědickém soupisu. Podle sekundárních zdrojů dnes dům působí zanedbaně a sousedé syna na Spořilově vídají jen zřídka. Tantiémy nekončí smrtí, ale nejsou věčné
Syn Josef nezdědil jen nemovitosti a auta. V Abrhámově pozůstalosti figurují i práva k hereckým výkonům a tantiémy. Tady je důležité rozlišovat:
herci nejsou primárně autory filmů a seriálů, ale výkonnými umělci. Jejich práva se řídí jinou částí autorského zákona a mají kratší dobu ochrany, u audiovizuálních výkonů typicky 50 let od prvního oprávněného sdělení veřejnosti.
Výplata tantiém dědicům přitom není automatická. Podle
Intergramu musí být práva výslovně pojmenována v dědickém usnesení a dědic musí uzavřít smlouvu o zastupování. Teprve pak mu kolektivní správce začne vyplácet odměny za televizní reprízy, rozhlasové vysílání nebo streamování. Při množství ikonických rolí obou rodičů, od Popelky po Vrchního, prchni, to může představovat pravidelný, byť ne závratný příjem na desítky let. Neokázalý pár s několika nemovitostmi
Veřejný obraz Šafránkové a Abrháma byl vždy spíš střídmý. Nikdy se nechovali okázale, jezdili malou červenou škodovkou, nepořádali párty pro bulvár. Přesto vlastnili několik nemovitostí a pozemků v různých koutech republiky,
od Prahy přes jižní Moravu až po Kunovice, kde rodina Abrhámů kdysi provozovala cihelnu. Areál dnes slouží jinému podnikání, přesný řetězec převodů ale veřejně dohledatelný není. Známo je jen to, že se Abrhám ještě za života finančně vyrovnal se sestrou Boženou; konkrétní částka zveřejněna nebyla.
Pro srovnání: veřejně uváděná pozůstalost režiséra Václava Vorlíčka, který Šafránkovou
obsadil do legendárních , přesáhla podle Tří oříšků CNN Prima NEWS sto milionů korun. I kdyby se k částce po Šafránkové přičetl celý Abrhámův zbytek, Vorlíčkův majetek je řádově jinde. Příběh jednoho dědice
Ať už se na čísla díváme jakkoli, obě pozůstalosti skončily u stejného člověka. Josef Abrhám ml. je dnes vlastníkem nemovitostí, aut i práv k výkonům svých rodičů.
Z právního hlediska proběhlo vše hladce, žádný veřejně doložený spor, žádné soudní řízení, žádná dědická bitva. Jen promyšlený sled kroků starého herce, který věděl, že mu nezbývá moc času.
Rozdíl mezi 12,5 milionem a 605 tisíci není příběhem o nerovnosti manželů. Je to příběh o otci, který stihl předat, co chtěl předat, dřív než odešel.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Eva Smejkalová