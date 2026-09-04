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Dědictví po jednom z nejznámějších párů: Šafránková po sobě zanechala 12,3 milionu, Abrhám 605 tisíc

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Po Libuši Šafránkové notář vyčíslil majetek na 12 364 438 Kč. Po Josefu Abrhámovi zbylo v dědickém řízení 605 tisíc. Rozdíl ale nevypovídá o tom, kdo byl bohatší.
Dědictví po jednom z nejznámějších párů: Šafránková po sobě zanechala 12,3 milionu, Abrhám 605 tisíc

Dědictví po jednom z nejznámějších párů: Šafránková po sobě zanechala 12,3 milionu, Abrhám 605 tisíc

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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