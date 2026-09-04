Martin Hranáč o manželovi z Karibiku: Důležitý je kvalitní intimní život, kulturní rozdíly jsou

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Martin Hranáč (44) otevřeně promluvil o soužití s manželem pocházejícím z Karibiku. V rozhovoru pro Aplausin.cz uvedl, že přestože vyrůstali v odlišných kulturách, rozdílný přístup k životu podle něj jejich vztah obohacuje. Zatímco Hranáč má sklony se neustále stresovat, jeho partner bere řadu věcí s mnohem větším nadhledem. Pro Aplausin.cz zároveň prozradil, co považuje za důležitou součást fungujícího vztahu.
Hranáč měl pestré léto
Martin Hranáč má za sebou léto plné cestování. Zavítal mimo jiné do Karibiku, ke kterému má blízký vztah. Jeho manžel totiž pochází právě z této části světa.
"Byl jsem v létě v Karibiku. Mám to tam rád, je tam hodně černochů. Čím víc černochů, tím lépe. Ale teď jsem věrný. A potom jsme s manželem byli ještě v Estonsku na moje narozeniny. Ale to proto, že to bylo last minute," řekl pro Aplausin.cz Martin Hranáč. Rozdílný přístup k životu
Soužití dvou lidí pocházejících z odlišných kulturních prostředí s sebou podle Hranáče přirozeně přináší určité rozdíly:
"Jsou tam velké kulturní rozdíly v tom, jakým způsobem můj manžel vnímá životní energii. Jo, já se pořád kvůli něčemu stresuji. Pořád mám z něčeho stres, pořád na něco myslím. Zatímco můj manžel to má všechno na háku a vlastně mi to ukázal."
Právě partnerův větší nadhled mu tak pomohl podívat se jinak i na vlastní život. Zatímco on sám má tendenci řešit řadu věcí dopředu a přemýšlet nad nimi, jeho manžel podle něj dokáže mnohem více žít přítomným okamžikem. Hranáč se dotkl také otázky, co je podle něj důležité pro fungování vztahu dvou lidí z rozdílných kultur. Odpověděl bez dlouhého rozmýšlení a s nadsázkou sobě vlastní.
"Je důležité mít dobrý a častý sexuální život," uvedl. Nová role ve filmu
Vedle spokojeného osobního života se Hranáčovi daří také pracovně. Momentálně se objevuje ve filmu Dokonalý den. Natáčení pro něj znamenalo nejen další profesní zkušenost, ale také splnění jednoho velkého přání. Před kamerou se totiž potkal s Terezou Kostkovou.
"Bylo pro mě výzvou nebýt nervózní. To pro mě bylo výzvou. A hlavně pro mě byla výzva užít si to. Jak jsem byl ve stresu a nervózní, abych odvedl dobrou práci, tak jsem v jednu chvíli úplně zapomněl na to, že točím film s Terezou Kostkovou, což je pro mě splněný sen," přiznal Martin Hranáč. Byl velmi nervózní
Účast ve filmu vnímá jako významný milník své kariéry. Zkušenost mu zároveň připomněla něco, co se učí i díky svému manželovi. To, že není potřeba neustále přemýšlet nad tím, co bude, ale je důležité si užívat přítomnost:
"Je to taková meta, které jsem dosáhnul, a jsem za to strašně vděčný. A právě tím, jak jsem byl nervózní, tak jsem si to přestal v tu chvíli užívat. A potom přišlo to uvědomění toho, že vlastně bych měl čerpat tu chvíli, a to mně jako hrozně pomohlo. To je to, co jsem si z toho filmu vzal." Zdroj: Aplausin.cz