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Martin Hranáč o manželovi z Karibiku: Důležitý je kvalitní intimní život, kulturní rozdíly jsou

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Martin Hranáč (44) otevřeně promluvil o soužití s manželem pocházejícím z Karibiku. V rozhovoru pro Aplausin.cz uvedl, že přestože vyrůstali v odlišných kulturách, rozdílný přístup k životu podle něj jejich vztah obohacuje. Zatímco Hranáč má sklony se neustále stresovat, jeho partner bere řadu věcí s mnohem větším nadhledem. Pro Aplausin.cz zároveň prozradil, co považuje za důležitou součást fungujícího vztahu.
Martin Hranáč promluvil o svém manželovi z Karibiku.

Martin Hranáč promluvil o svém manželovi z Karibiku.

Zdroj: herminapress/Instagram.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

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