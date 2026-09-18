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Kynuté buchty s povidly a čokoládou: Vůně másla a citronu klidně i k obědu

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Když chci upéct něco, co doma udělá radost úplně všem, většinou vyhrají právě kynuté buchty s povidly a čokoládou. Jsou poctivé, měkké, krásně voní po másle a citronové kůře a díky dvojité náplni nepůsobí suše ani druhý den. Dělám je pečené vedle sebe v pekáči, takže zůstanou hezky vláčné a nahoře stačí jen trocha rozpuštěného másla.
Obrázek k receptu s názvem Retro legenda: Kynuté buchty plněné povidly a čokoládou jako od babičky, hebké těsto a bohatá náplň

Obrázek k receptu s názvem Retro legenda: Kynuté buchty plněné povidly a čokoládou jako od babičky, hebké těsto a bohatá náplň

Zdroj: Zdroj: Dobré Recepty od Agi, se souhlasem, Recept s názvem Retro legenda: Kynuté buchty plněné povidly a čokoládou jako od babičky, hebké těsto a bohatá náplň
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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