Kynuté buchty s povidly a čokoládou: Vůně másla a citronu klidně i k obědu

Když se má o víkendu péct něco sladkého z kynutého těsta, u nás dost často vyhrají buchty s povidly a čokoládou. Hlavně děti na ně slyší, asi kvůli té bohaté náplni. Jsou měkké, máslové, voní po citronové kůře a díky povidlům nevyschnou hned, jak vychladnou. Dávám je do pekáče pěkně natěsno, jednu k druhé. Nakonec už jen potřít máslem a víc není potřeba.
U kynutého těsta nemá cenu tlačit na čas. To je asi nejkratší rada, která u něj platí. Mléko nesmí být horké, mouky se nemá nasypat zbytečně moc a těsto musí dostat prostor. Pak se odmění jemnou střídou, která je nadýchaná a nedrolí se na suché kusy. U těchto buchet se mi opakovaně osvědčila směs
hladké a polohrubé mouky. Dobře se s ní pracuje, těsto drží tvar, ale nepůsobí těžce.
Náplň není nijak složitá.
Poctivá udrží buchty vláčné a kousek švestková povidla čokolády na vaření uvnitř je drobnost, kvůli které se po nich v pekáči zapráší rychleji.
Můj tip: Sáhněte po hustších povidlech. Řídká náplň si při pečení ráda najde cestu ven a dno pekáče pak nevypadá úplně vábně. Proč se buchty pečou natěsno vedle sebe
Domácí kynuté buchty se do pekáče obvykle skládají těsně vedle sebe. Není to jen zvyk, který se doma předává od babiček. Když se jednotlivé kusy lehce dotýkají a boky se potřou
máslem, neudělá se na nich tvrdá kůrka. Po upečení zůstanou měkké i po stranách. Poznat je to hlavně druhý den, třeba když zbyde pár buchet ke kávě. Recept na domácí kynuté buchty s povidly a čokoládou
Délka pečení: 30 minut při 180 °C Ingredience, které budeme potřebovat 600 g hladké mouky 200 g polohrubé mouky 100 g cukru krystalového 270 ml mléka 90 g másla 42 g čerstvého droždí 2 vejce 1 balení vanilinového cukru 1 ks citronové kůry z dobře omytého citronu 1 špetka soli švestková. povidla čokoláda na vaření máslo na potírání plechu, buchet a po upečení Postup přípravy kynutých českých buchet jako od babičky
1. Nejdřív si připravte
kvásek. Do menší misky rozdrobte droždí, přidejte 1 lžičku cukru, přilijte 50 ml vlažného mléka a vsypte 1 lžíci mouky. Krátce promíchejte a nechte zhruba 10 minut stát na teplém místě. Jakmile směs vyběhne a na povrchu se objeví bublinky, můžete pokračovat.
2. Do rendlíku nalijte zbytek
mléka, přidejte máslo, cukr krystal a vanilinový cukr. Zahřejte jen tolik, aby se máslo rozpustilo. Pak rendlík stáhněte z plotny a směs nechte zchladnout na vlažnou. Horká tekutina by těstu neprospěla.
3. Do vlažné mléčné směsi vmíchejte
1 celé vejce. Druhé vejce si dejte stranou na potření, případně z něj použijte jen tolik, kolik bude potřeba. Pokud by byla tekutina příliš teplá, droždí se může zarazit a buchty pak kynou líně.
4. Ve větší míse promíchejte
hladkou mouku, polohrubou mouku a sůl. Přidejte vzešlý kvásek a najemno nastrouhanou citronovou kůru. Nakonec přilijte mléčnou směs s vejcem.
Nadýchané Honzovy buchty plněné domácími povidly: Pohádková česká klasika ze starodávného pekáče Vypracujte hladké a pružné kynuté těsto
5. Počítejte asi s
10 minutami, podle toho, jestli hnětete rukama, nebo necháte práci robotu. Hotové těsto má být měkké, soudržné a nemělo by se výrazně chytat stěn mísy.
6. Mísu přikryjte utěrkou a nechte těsto kynout přibližně
50 minut. Mělo by viditelně zvětšit objem. Když je v kuchyni chladněji, dejte mu klidně pár minut navíc. U kynutého těsta to někdy rozhodne.
7. Vykynuté těsto přesuňte na lehce pomoučený vál a opatrně ho rozválejte na plát silný asi
1 cm. Nožem nebo rádýlkem z něj nakrájejte podobně velké čtverce, aby se buchty pekly co nejrovnoměrněji. Zdroj: Dobré Recepty od Agi, Vykynuté těsto přeneseme na vál a rozválíme cca na 1 cm tloušťky. Zdroj: Dobré Recepty od Agi, Těsto nařežeme na stejné čtverce.
8. Na každý čtverec položte
1 lžičku švestkových povidel a přidejte 1 kostku čokolády. Těsto spojte, okraje dobře přitiskněte a vytvarujte buchty. Tady se pečlivost vyplatí, protože náplň při pečení snadno uteče ven. Zdroj: Dobré Recepty od Agi, Každou kostku naplníme povidly a kostkou čokolády,
9. Pekáč nebo hlubší plech vymažte
máslem. Buchty klaďte spojem dolů těsně vedle sebe a boky jednotlivých kusů zlehka potřete rozpuštěným máslem. Po upečení se budou lépe oddělovat a zůstanou po stranách vláčné.
10. Přikryjte je
vlhkou utěrkou a nechte ještě asi 20 minut dokynout. Mezitím zapněte troubu na 180 °C. Tohle druhé kynutí je krátké, ale nevynechávala bych ho; na výsledné nadýchanosti je poznat.
11. Před pečením buchty potřete
rozšlehaným vejcem smíchaným s 1 lžičkou mléka. Povrch díky tomu pěkně zezlátne. Pekáč vložte do trouby a pečte přibližně 30 minut, dokud nejsou buchty zlatavé. Zdroj: Dobré Recepty od Agi, Necháme kynout na plechu a upečeme v troubě.
12. Po vytažení z trouby je hned potřete
rozpuštěným máslem. Nechte je chvíli odpočinout, aby se s nimi dalo lépe manipulovat. Nejlepší jsou ještě v den pečení. Pokud nějaké zbydou, uchovávejte je přikryté; druhý den jim pomůže krátké ohřátí. Zdroj: Dobré Recepty od Agi, Upečené buchty necháme vychladnout a posypeme moučkovým cukrem Tipy maminky hospodyňky z domácí kuchyně Jestli chcete jen jemnou citronovou vůni, dejte do těsta kůry opravdu málo. Umí být výrazná a snadno přehluší povidla. Na náplň se vyplatí vzít hustá povidla. Řidší při pečení často vytečou a cukr se pak na dně pekáče připéká.
Když těsto na začátku hnětení vypadá tužší, nepřisypávejte hned další mouku. Po pár minutách práce obvykle povolí a začne být poddajnější.
Aby buchty zůstaly déle měkké, dejte je po vychladnutí do dobře uzavíratelné nádoby. Pomůže i čistá utěrka a přes ni volně fólie. Kynuté pečivo osychá rychle, hlavně když náplň není úplně v každém soustu.
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Zdroj a foto: autorský text redakce Cooky.cz, se souhlasem Dobré Recepty od Agi